Hubert Bodhert se deja querer: guiño en Cali que no gusta en Bogotá

Alianza Petrolera es la más grata revelación de los cuadrangulares de la Liga Betplay, pues gracias a su reciente empate 0-0 contra Atlético Nacional, tiene una clara posibilidad de clasificarse a la final por el grupo A.

Un equipo sin estrellas pero aguerrido y ambicioso ha sabido ganarse lo suyo a pesar de no tener tanto favoritismo y eso ha disparado la imagen del técnico Hubert Bodhert.



Precisamente, el cartagenero ha sonado en los últimos días como candidato a dirigir a equipos como Santa Fe y América de Cali, el primero con la vacante lista y el segundo con Alexandre Guimaraes aún al frente.



Aunque ha pedido no hablar de esas opciones hasta no finalizar la competencia en la Liga, necesariamente se habla de él en esos equipo.



Y él mismo habría hecho un guiño en el Super Combo de RCN Radio, al reconocer que dirigir a un grande como el equipo escarlata es un deseo de todo entrenador local.



"Dígame, ¿quién no quiere dirigir al América? Eso es un objetivo de todos los entrenadores colombianos, estar en un equipo tan grande como América", dijo en una entrevista en la que no dio un paso más.



¿A dónde llegará finalmente? Se dice que en Barrancabermeja ya saben que no seguirá y estarían en la búsqueda de su reemplazo. Si llegara a ser finalista o incluso campeón, es claro que su cotización se disparará y la puja estará como para alquilar balcón.