Alianza no hizo la tarea y se quedó fuera de la final de la Liga

El cierre de Alianza Petrolera, en este campeonato, dejó muy buenas impresiones. Sin embargo, no estuvieron finos en Rionegro y se quedaron fuera de la final, luego del empate contra Águilas Doradas. Buena campaña para los de Bodhert, que lucharon hasta el final.

Águilas probó a Chunga, mostrando su intención de ir al ataque. Remate de Pérez y Chunga la sacó. En adelante y en esos primeros 10 minutos, Bueno tuvo dos opciones claras de gol, donde Contreras y su mala definición no le permitió llegar al gol.



Las acciones volvieron a caer en los pies de Alianza Petrolera, que encontró el gol al minuto 19, en un potente remate de media distancia de Jean Pineda, aprovechando los errores posicionales de los barranqueños, que empezaban a complicarse en la clasificación.



Los goles de Nacional y Pasto metían presión, pues necesitaban no solo empatar el juego, sino ganar y aumentar el gol diferencia, para llegar y lograr el anhelado cupo a la final. La anotación les sentó a los locales, que manejaron la pelota y no sufrieron al momento de los ataques visitantes.



El inicio del segundo tiempo no cambió mucho, pues Águilas volvió a intentar en la media distancia, al minuto 55. Angulo despertó para el complemento y tuvo una chance importante, al minuto 60, pero la definición no estuvo de su lado.



La intensidad continuó, pues necesitaban a esa altura una anotación para avanzar a la final. Minuto 66 y Pasto marcó en el Atanasio, complicando el panorama para Alianza, que en el otro lado le estaban haciendo el favor, pero en Rionegro no hacían la tarea.



Alianza volvió a probar con la media distancia, Morales sacó un remate potente y con dirección, pero lejos del arco de Contreras. Águilas volvió a responder con un remate en el travesaño, al minuto 78. Sobre el minuto 80, el VAR llamó al juez ante un posible penalti para la visita, sancionando el penalti para los barranqueños. Rodríguez convirtió al minuto 85 el cobro, vibrando con ese final de campeonato.



Sin embargo, Nacional anotó en los minutos finales, lo que le quitaba el cupo sobre el final y Bodhert mandaba a todos al ataque.