Koeman, preocupado por el caso Messi: pistas sobre el futuro del '10'

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman sentenció que "hay que estar preocupado" respecto la continuidad de Leo Messi antes del inicio de la Koeman Cup, el torneo de golf solidario que apadrina en el Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires.

"Cuando todo no está bien hay que estar preocupado, pero tengo confianza en el presidente (Joan Laporta) para solucionar este tema. Es importante para el club y para la Liga que se quede el mejor jugador del mundo", dijo el técnico neerlandés ante los medios de comunicación.



En este sentido, Koeman se mostró muy confiado con el trabajo que está haciendo Laporta para asegurar la continuidad del jugador argentino: "Cada uno defiende su tarea, pero Laporta me ha dicho que tranquilo, que están trabajando en el tema. Tenemos confianza en que estará unos años más".



El lunes el Barcelona empezará la pretemporada, aunque sin los jugadores que han disputado la Eurocopa y la Copa América y los que participarán en los Juegos Olímpicos, y la plantilla ni mucho menos está cerrada, tanto en el apartado de altas como sobre todo en el de bajas.



"Es importante saber qué jugadores vas a tener. Sabemos que hay un límite, estamos en pretemporada y se está trabajando en ello", explicó

Koeman.



En la cena de gala previa al inicio del evento que se celebró la noche del jueves, Joan Laporta y Ronald Koeman, que mostraron buena sintonía en su primera aparición pública tras asegurar la continuidad del técnico, se habían mostrado confiados en poder cerrar la renovación de Leo Messi con el club azulgrana.



El dirigente sentenció que "todo va bien" ante los medios de comunicación y el entrenador dijo estar "muy tranquilo" respecto este tema a pesar de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, haya dejado claro que no hará ninguna excepción con el Barcelona a la hora de cumplir el límite salarial para poder inscribir a Messi.



La primera edición de la Koeman Cup se disputará este viernes y mañana sábado, y contará con la presencia de personalidades del entorno del Barcelona como Pep Guardiola, Riqui Puig, Bernd Schuster y Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo. La recaudación irá destinada al Hospital Materno Infantil de Sant Joan De Déu de Barcelona.