Mourinho pasa la escoba: los ocho jugadores que saldrían de la Roma

Luego de salir del Tottenham, José Mourinho aterrizó en Italia para dirigir al AS Roma en la temporada 2021/2022. El objetivo del estratega portugués será regresar a 'la loba' a los primeros lugares del Calcio y poder conquistar algún título.

La pretemporada con 'Mou' al mando ya comenzó y uno de sus primeros movimientos fue dejar claro que hay algunos jugadores con los que no va a contar, pues, tras revelar la primera lista de convocados para los juegos amistosos, hay ocho futbolistas del plantel profesional que se quedaron por fuera, y en Europa, medios cono Sky Sports, aseguran que no serán tenidos en cuenta.



Pedro, Federico Fazio, Steven Nzonzi, Justin Kluivert, Javier Pastore, Davide Santon, Robin Olsen y Ante Coric, son los jugadores que no entraron en la convocatoria para disputar la pretemporada. En el Viejo Continente ya se especula sobre su futuro.



Por ahora, la Roma no ha confirmado ninguna salida, pero lo cierto es que 'The Special One' pasó la escoba para renovar el plantel de su nuevo equipo.