Atención: Hugo Rodallega sorprendió y ya consiguió nuevo equipo

Hugo Rodallega no llegó a ningún acuerdo con un equipo colombiano para regresar a su país y jugar en la Liga BetPlay. El América de Cali no mostró intenciones y por eso el goleador tomó una decisión con el futuro de su carrera.



‘Hugol’ no seguirá en Europa, en donde ha estado en los últimos 12 años, y regresará a Suramérica: el SC Bahía, de Brasil, lo anunció este jueves, 8 de julio, como su flamante contratación para el Brasileirão.



✍🏽🇨🇴 Atacante Hugo Rodallega, ex-seleção colombiana, Premier League e artilheiro na Turquia, assina com o Esquadrão. Leia e assista tudo no #SócioDigital ➡️ https://t.co/SwfpCMCGjC #BBMP pic.twitter.com/tu34EuU1ui — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 9, 2021

En Bahía, Rodallega se encontrará con un compatriota: Juan Pablo el ‘Indio’ Ramírez.