Se supo todo: el equipo por el que Guerra le dirá adiós a Millonarios

Édgar Guerra, el hombre de moda en Millonarios y el fútbol colombiano. Su guerra, al parecer, está a punto de terminar.

El extremo ha decidido no renovar su contrato con un club en el que supo crecer pero no llegó a tener la continuidad que esperaba y, a sus 22 años, está listo para irse gratis, una situación que quería evitar la institución.



El jugador no fue convocado contra Atlético Bucaramanga ni contra Alianza y el técnico Alberto Gamero no solo reconoció que era por su tema contractual, sino que adelantó su motivación: "El caso de Guerra también tiene una posibilidad de salir, lo que estamos pensando nosotros es tratar de que el jugador esté con la cabeza tranquila, esté con la cabeza aquí si se va a quedar, en eso nosotros no nos vamos a desesperar. Si no se va al exterior, tendrá que quedarse aquí con nosotros, bienvenido sea; si sale la posibilidad al exterior, pues tendrá que irse", afirmó en Caracol Radio.



Pues bien, si se sabe de la oferta y de la decisión, lo único que faltaba por conocer era el destino. Y, según el periodista Julián Capera, se trata del León de México.







🚨 Primicia. Principio de acuerdo entre Club León 🇲🇽 y Millonarios para que Edgar Guerra vaya a la primera división del fútbol mexicano.



El equipo embajador recibirá una compensación económica por rescindir anticipadamente su contrato. https://t.co/yzwCVOrWTW pic.twitter.com/klDXrARUil — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 31, 2024

Dice la fuente que Millonarios ha cedido a la intención del jugador a cambio de una compensación económica que recibirá próximamente, por dejarlo salir antes de junio, cuando finaliza el contrato.

​

De esta manera, el jugador no aparecería más vestido de azul y obligaría a Gamero a acelerar por la contratación de un extremo, de cara a la Liga, la Copa y especialmente la Copa Libertadores.