Toma nota Autuori: jugadores que deben volver a Nacional en fin de año

12 jugadores de Atlético Nacional se encuentran cedidos en otros clubes y deberán reportarse a final de año para definir su futuro. Sin contar los siete jugadores del plantel que terminan su contrato en diciembre, un trabajo importante para Paulo Autuori quien deberá confeccionar la nómina para la temporada 2023, donde disputará en el primer semestre la Superliga colombiana, la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Libertadores. A continuación, los nombres y la actualidad de los jugadores que deberán presentarse en Guarne:

Geisson Perea: El defensa central había salió del club en enero hacia Pachuca de México, no logró continuidad y recaló en julio en Independiente Santa Fe, club con el que termina contrato el próximo 30 de noviembre. Por ahora, se tiene que presentar en Nacional para definir su futuro, equipo con quien tiene contrato hasta 2023.



Brayan Córdoba: El defensa central de 23 años, se fue a Once Caldas en busca de sumar minutos, pero no ha tenido mucha continuidad. Con el equipo caldense tiene contrato hasta el 31 de diciembre.



Cristian Blanco: El lateral izquierdo canterano salió de Nacional en 2021, pasó por Envigado donde no tuvo continuidad, actualmente está en el Bucaramanga donde es titular. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre con el equipo santandereano. Paulo Autuori lo conoce de su anterior etapa.



Yéiler Goez: el volante canterano salió a finales de 2020 a Colón de Argentina, donde salió campeón. El equipo sabalero no ejerció la opción de compra, volvió a Nacional, para ser cedido a Santa Fe y posteriormente al Deportivo Pereira. También estuvo con Autuori, pero no jugó mucho debido a una delicada lesión.



Brayan Rovira: El volante de 25 años tiene contrato con opción de compra en el Deportes Tolima, el conjunto de Ibagué todavía no decide si ejercerá la opción de compra, también existe la posibilidad de realizar otro negocio con el conjunto verdolaga en el que involucren jugadores. Rovira fue uno de los hombres que más minutos sumó con Autuori.



Félix Charrupi: El volante ofensivo debutó con Autuori el 24 de febrero de 2019 ante Unión Magdalena. Se probó en el Estoril de Portugal, luego fue prestado al Atlético FC de Cali, Valledupar y ahora en Real Cartagena en la segunda división.



David Agudelo: El arquero antioqueño fue cedido en préstamo este año al Atlético FC de Cali.



Brayan Lemos: El extremo izquierdo de 21 años, ha tenido la oportunidad de jugar en la segunda división con Valledupar y actualmente con Fortaleza, también ha sido parte de procesos de selección Colombia juvenil.



Andrés Salazar: Lateral izquierdo antioqueño de 19 años, actualmente juega en Fortaleza en la primera B y hace parte de las convocatorias de la Selección Colombia sub-20 para el sudamericano que se jugará en Colombia en 2023 que dará un tiquete para el Mundial en Indonesia. Según fuentes periodísticas, Nacional lo sumaría para 2023.



Edier Ocampo: Lateral derecho de 18 años, actualmente milita en Fortaleza y también hace parte de la Selección Colombia sub-20.



Juan Pablo Ramírez: El "indio" luego de su último ciclo con Nacional pasó al Bucaramanga y luego fue cedido en préstamo con opción al Bahía de Brasil el año anterior pero no hicieron efectiva la compra, este año fue fichado por América Mineiro también de Brasil. Su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre.



Como datos adicionales, Déinner Quiñones termina contrato con América el 5 de enero de 2023. Para el 30 de junio de 2023, Gianfranco Peña con América, Jímer Fory con Pereira, Neyder Moreno con Santa Fe y Arley Zapata con FC Vizela, terminan contrato con estos clubes y deberían volver a Nacional.



En cuanto a los que terminan contrato a fin de año. Con Emmanuel Olivera estaría encaminada la renovación, su buen nivel motivaría al equipo en que siga una temporada más. Todo dependerá del gusto del técnico Autuori y llegar a un acuerdo en el tema económico debido al precio del dólar en el país. Danovis Banguero seguiría una temporada más, siendo un jugador importante y por la lesión de Álvaro Angulo.



John Duque: Actualmente en departamento médico y su continuidad dependería de si alcanza a recuperarse antes de que termine contrato. De lo contrario, el club está obligado a continuar brindándole los recursos médicos para su recuperación. La idea sería renovar. Alexander Mejía y



Andrés Andrade son jugadores que no han tenido muchos minutos, el club tendría jugadores que podrían funcionar mejor en sus posiciones y a menor costo. Todo depende de lo que decida Autuori.



Daniel Mantilla: Nacional tiene hasta finales de este mes para comunicarle a Patriotas si hace uno de la opción de compra por el 50 por ciento de sus derechos económicos. El jugador no ha tenido un gran rendimiento en este segundo semestre, pero el hecho que esté en el radar de la Selección y el desempeño total del año con título a bordo hace que el negocio sea interesante para el equipo antioqueño. Finalmente, Jefferson Duque sería una renovación difícil por su momento goleador, es uno de los capitanes del equipo y depende de lo que busque el cuerpo técnico para lo que viene en 2023.



Sobre el resto del equipo actual, a mediados del 2023 terminan contrato con Atlético Nacional: Aldair Quintana, Dorlan Pabón, Ruyeri Blanco y Andrés Felipe Román; mientras que Yerson Candelo lo hará en diciembre, al igual que Sebastián Gómez, sobre este último, ya tiene encaminada su renovación hasta diciembre de 2025. Yeison Guzmán termina en diciembre de 2024, Álvaro Angulo termina en junio de 2024. Por último, Jarlan Barrera y Kevin Mier finalizan contrato en junio y diciembre del 2025 respectivamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8