Pedro Sarmiento: ‘Hice mi aporte a un equipo que fue campeón’

Atlético Nacional dejó pasar una gran oportunidad para asegurar su clasificación, al caer como visitante 1-0 frente a Once Caldas, por la fecha 17 en la Liga BetPlay II-2022. Pedro Sarmiento quien dejará el cargo de entrenador, tras un interinato de ocho juegos, donde ganó cuatro, empató tres y perdió uno. Al final del encuentro en Manizales, el estratega antioqueño habló en rueda de prensa.

“Queda una amargura, no es por el tema personal del invicto, sino por el trabajo de los jugadores, no se ahorran nada, juegan bien, pelean, dejan todo en el terreno de juego. Pero se cometió un error en un penal y se generó el desequilibrio. Me quedo tranquilo por lo que los jugadores entregaron en el terreno de juego, se deja un invicto, pero quedan seis puntos para ellos logren la clasificación. Es un grupo excelente, bueno, entregaron todo, uno ver como se entrenan, como trabaja y como juega. Hay factores futbolísticos externos, nosotros intentamos manejar la pelota, pero no se logró anotar”, resaltó.



El estratega habló de la labor del rival, “tuvieron una línea de cuatro, hasta cinco jugadores, nos cerraron los espacios y faltó puntería. Once Caldas se defendió bien, no logramos ocasiones claras, hicimos algunos remates, pero no fueron efectivos”.



En cuanto a lo que le deja esta etapa al frente del equipo verde, Pedro dijo que “este grupo viene de ser campeón y eso no es fácil. Fue un grupo de jugadores que se entregaron dentro y fuera de la cancha. En la medida que exista ese compañerismo ellos pueden lograr cosas importantes. Cometimos un error en un partido que sabíamos que iba a ser muy apretado. Tuvimos una clara opción en el primer tiempo con Jefferson Duque, pero no se dio. No nos alcanzó el segundo tiempo para conseguir el empate”.



Sobre el ingreso tardío de Ruyery Blanco y mantener a Duque durante todo el partido, Sarmiento explicó que “era un desespero, llenar el área de delanteros no garantiza tener opciones de gol. Le cayó un balón a Ruyery (Blanco), estábamos buscando un centro con precisión, la gente ve una cosa afuera, pero en el terreno de juego el que tomó la decisión fui yo”.



El técnico habló sobre el nuevo cuerpo técnico al comando de Paulo Autuori y el desafío para terminar el semestre, buscando la clasificación. “El profesor (Paulo) Autuori es de recorrido, de partidos, tiene títulos encima. Viendo el partido y videos, puede encontrar en los jugadores un mejor rendimiento, otra estructura de juego. A mí me da mucha pena con ese señor, pero yo no puedo venir a enseñarle a alguien con tanta capacidad y experiencia. Ya debe saber lo que quiere, yo aporté lo que más pude en Nacional, lo más importante es que ese empalme se de lo más pronto posible. Quedan seis puntos en disputa y Nacional ojalá pueda clasificar sumando esos seis puntos”.



Sarmiento habló sobre el estado anímico del equipo. “No creo que haya influido mi salida en el estado anímico del equipo, al contrario, es un grupo que se ha fortalecido. En ningún momento los vi caído, los felicité por ese compañerismo, la sinceridad y desde la parte humana no tengo ningún problema. El equipo no jugó mal, tuvimos manejo de balón. Después, con el penal el rival estaba consiguiendo el resultado y cuidándolo, ganas e intenciones había, pero no podía desordenar el equipo. Creo que se hizo lo justo, no estoy conforme, habrá que mejorar, pero no era justo que Nacional perdiera”.



El estratega habló sobre qué consejo le debe dar a Kevin Mier para no cometer otro error como el penal que cometió en el partido. “Le diría que no lo vuelva a hacer, es un arquerazo, tiene



condiciones excepcionales, la gente dirá que es falta de madurez, pero va por buen camino. Faltó en que esquivara al rival, esas faltas no se pueden cometer dentro del área”.



Sobre lo que hizo en el equipo, Sarmiento comentó que “no puedo pensar que hice cosas importantes acá. Hice mi aporte a un equipo que fue campeón, quedan jugadores con mucha capacidad, tienen mucha jerarquía y seguramente van a clasificar. Cuando esté entre los ocho, habrá que tenerle miedo. Juegan mano a mano a cualquier equipo en el fútbol colombiano”.



Finalmente, el técnico dejó un mensaje a los hinchas verdes. “La fuerza que baja desde la tribuna es muy importante, les agradezco el apoyo y que no dejen solos, aunque eso sobra porque siempre acompañan. Es un equipo que merece ser reconocido por lo que deja en el terreno de juego, contra Pereira irá mucha gente y frente a Equidad seguramente el estadio estará lleno, ellos aportan esa parte anímica al equipo y los que trabajan en la institución.



Por su parte, Dorlan Pabón comentó que “sabíamos que no era fácil, jugar en una cancha con el equipo, intentamos, pero no se dio anotar. Pero tenemos un buen equipo y dependemos de nosotros. Hay que ser autocríticos, veníamos de hacer un buen partido contra Águilas y la cancha no nos ayudó, en estos días debemos reflexionar para corregir en lo que fallamos”.



