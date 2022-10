Nacional se complicó en Liga: derrota contra Once Caldas

Atlético Nacional perdió 1-0 frente a Once Caldas, por la fecha 17 en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas quebraron una racha de siete partidos sin perder, contra el equipo de Manizales que se defendió bien y gracias a un penal cobrado por Ayron Del Valle, metió al conjunto albo entre los ocho. Para los dirigidos por Pedro Sarmiento, quien dirigió su último partido en el interinato, dejó complicado al conjunto antioqueño, con dos encuentros restantes y la obligación de ganar uno de ellos para llegar a 31 y clasificar.

Ambos equipos salieron a buscar el arco contrario, pero faltaba profundidad y el juego se concentraba en el centro del campo. Al minuto 15 y tras un desborde de Yerson Candelo, Jefferson Duque no logró conectar la pelota y esta pasó por todo el frente del pórtico local.



Once Caldas respondió con juego directo, pero no era preciso. Al minuto 29, Jefferson Duque desperdició un mano a mano frente a Éder Chaux, quien logró evitar la caída de su arco. El delantero de Nacional se demoró en rematar a puerta y le dio chance de actuar al golero albo.



Al minuto 36, Alejandro García tras un saque de banda remató en dos tiempos, pero su segundo impacto con la pelota, terminó desviado del arco verdolaga. Sobre el minuto 43, un remate de media distancia de Felipe Román controló el arquero Chaux.



En la etapa complementaria, Once Caldas hizo un cambio, ingresó Leonardo Pico en lugar de Dannovi Quiñones. Nacional mantuvo el mismo equipo que inició el partido. Al minuto 7, un desborde de Daniel Mantilla por izquierda no llegó a destino.



Sobre el minuto 15, Kevin Mier chocó con Jorge Cardona tras contener la pelota, el árbitro Éder Vergara fue al VAR y sancionó penal a favor de Once Caldas. Tres minutos después, Ayron del Valle cambió la falta por gol para el local. Tras el gol, Nacional hizo dos cambios, ingresaron Yeison Guzmán y Andrés Andrade en lugar de Daniel Mantilla. En Once Caldas ingresó Juan David Rodríguez en lugar de Edwar López.



Nacional intentaba más por desespero que por precisión e intención de ataque. Once Caldas tenía el resultado a favor, se defendía de manera ordenada e inquietaba con juego directo y transiciones. Al minuto 29, ingresó Mauricio Gómez en lugar de Marlon Piedrahita, quien tuvo que dejar el partido por un calambre.



Al minuto 31, una falta de Ayron Del Valle sobre Dorlan Pabón, el árbitro Vergara es llamado por el VAR para determinar si es expulsión del delantero local. Tras dos minutos, el juez central determinó expulsar al jugador albo, quedándose el equipo blanco con 10 jugadores.



Los últimos minutos fueron una herradura para Nacional, el conjunto visitante salió en ataque a buscar el empate. Ruyery Blanco ingresó en lugar de Felipe Román. Mientras atacaba Nacional, Once Caldas se defendía con todo el bloque. Al final, Once Caldas consiguió un triunfo clave para la clasificación y Nacional se complicó, teniendo en cuenta que con 28 puntos y dos partidos restantes, no asegura su lugar en la siguiente fase del campeonato.



En la próxima fecha, Once Caldas enfrentará a Deportivo Cali como visitante, mientras que Atlético Nacional visita en el Hernán Ramírez Villegas al Deportivo Pereira.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8