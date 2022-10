Así es actualidad de jugadores del primer ciclo de Autuori en Nacional

Una nueva etapa llegó para Paulo Autuori, quien desde el viernes 14 de octubre pondrá en marcha su segundo ciclo con el equipo verdolaga.



El brasileño se dejó tentar nuevamente para venir a Colombia y trabajar para el desarrollo de la cantera y los jugadores del club antioqueño que estarán con grandes desafíos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores 2023, en donde son llamados a tomar protagonismo tras llevarse el certamen en 1989 y 2016.



El primer ciclo con el estratega carioca fue del 11 de noviembre de 2018 hasta el 23 de mayo de 2019, dirigiendo 29 partidos. En esa etapa, Autuori utilizó 40 jugadores.



A continuación, le traemos la lista, los minutos jugados en Nacional con el técnico y el club actual.

José Fernando Cuadrado jugó 2.368 minutos en la era Autuori, fue el arquero de confianza para el brasileño y el que más minutos disputó con él. Actualmente está retirado del fútbol.



Sebastián Gómez sumó 2.032 minutos, era uno de los hombres de confianza para Autuori, actualmente es uno de los referentes del equipo verdolaga, siendo uno de los capitanes. “Varias veces me lo quise llevar para Brasil, creo que jugaría muy bien allá. Me siento orgulloso de él. Es un gran jugador, pero sobre todo tiene carácter", detalló Autuori en conferencia de prensa de este jueves.



Déiver Machado competa el podio de los jugadores con más minutos en la era Autuori, sumó 1.971 en total. El lateral canterano del club y con paso por Millonarios, actualmente juega en el Lens de Francia.



Helibelton Palacios es el cuarto jugador con más minutos de juego, en total sumó 1.911. Actualmente está en el Elche de España.



Daniel Bocanegra sumó con Autuori 1.886 minutos en cancha, el tolimense terminó su etapa en Nacional a finales de 2019 para continuar su carrera en Libertad de Paraguay, donde se encuentra actualmente.



Nicolás Hernández fue otro de los que más afianzó Paulo Autuori en Nacional, el zaguero llanero disputó 1.868 minutos. Tanta fue la confianza que se lo llevó al Athlético Paranaense de Brasil, club donde ganó la Copa Sudamericana en 2021 y está en la final de la Copa Libertadores 2022 en el equipo de Curitiba.



Hernán Barcos jugó 1.857 minutos con Autuori. El delantero argentino era su atacante de confianza, tras un paso por el fútbol de Bangladesh, recaló en Alianza Lima de Perú, club donde quedó campeón en 2021 y en el que es una de sus grandes figuras.



Vladimir Hernández disputó 1.802 minutos con Autuori, el atacante araucano cerró su etapa en Nacional al primer semestre de 2021 y para el segundo semestre rescindió su contrato y cruzó de acera para jugar con el DIM, donde es uno de los imponderables para David González.



Pablo Ceppelini sumó 1.677 minutos. el uruguayo fue uno de los pocos jugadores que llegó al comienzo de 2019 a pesar de los problemas con el TAS y la novela Fernando Uribe. Tras su paso por Cruz Azul de México y Peñarol de Montevideo, actualmente está sin equipo.



Bryan Rovira completa el top 10 de los jugadores con más minutos jugados en la primera etapa de Paulo Autuori, el cesarense disputó 1.639 minutos. Actualmente está cedido a préstamo en el Deportes Tolima, vence su vínculo con los ‘pijaos’ en diciembre y deberá regresar a Nacional para definir su futuro.



Jeison Lucumí jugó 1.305 minutos con Nacional bajo el mando de Paulo Autuori, luego de su salida de Nacional, el jugador estuvo en el fútbol mexicano, América, para recalar en el Deportes Tolima, donde juega actualmente.



Yerson Candelo jugó 1.166 minutos con Autuori, el vallecaucano es otro de los jugadores que continúan en Nacional. Con el brasileño jugó como extremo y ahora también lo encontrará desempeñándose como lateral.



Aldo Leao Ramírez jugó 1.075 con Autuori, actualmente está retirado.



Juan Pablo ‘indio’ Ramírez disputó 611 minutos. Tras su salida de Nacional, se fue a Brasil para jugar con el Bahía y actualmente con el América de Minas Gerais.



Omar Duarte actuó en 603 minutos, fue blanco de muchas críticas por varias ocasiones de gol desperdiciadas. Actualmente está en Jaguares.



Andrés Perea jugó 582 minutos. Actualmente está con el Orlando City de la MLS y ya hace parte de la Selección de los Estados Unidos. Estuvo en varias convocatorias con el combinado absoluto.



Christian Mafla disputó 506 minutos, después de Nacional, estuvo en la MLS y para este semestre está jugando en el Deportivo Cali.



Cristian Moya fue un juvenil al que Autuori le dio confianza. Disputó 492 minutos. Actualmente está con Jaguares de Córdoba.



Carlos Cuesta jugó solamente 455 minutos debido a las múltiples convocatorias a la Selección Colombia sub-20, que disputó el Mundial de Polonia en 2019. Actualmente es jugador del Genk de Bélgica.



Jean Lucas Rivera disputó 432 minutos con Autuori, actualmente está sin equipo.



Alexis Henríquez jugó 415 minutos debido a una lesión a comienzos del 2019. Actualmente está retirado.



Sebastián Yabur jugó 317 minutos. Está actualmente en el Metropolitanos de Venezuela.



Gilberto García sumó 309 minutos. El jugador se encuentra actualmente en el Deportivo Pasto.



Christian Vargas, como arquero suplente de Nacional, alcanzó a jugar 276 minutos con Autuori. Actualmente es jugador del Deportes Tolima.



Carlos Rivas llegó para el segundo semestre de 2018 y apenas sumó 186 minutos con Autuori. El jugador actualmente está con La Equidad.



Cristian Blanco disputó 165 minutos con Autuori, actualmente es jugador de Bucaramanga.



Andrés Reyes estaba con proceso de Selección Colombia sub-20. Apenas disputó 146 minutos con Autuori. Actualmente está con el New York Red Bulls de la MLS.



Hayen Palacios llegó a Nacional en 2019, era otro de los jóvenes para apostar, pero apenas jugó 128 minutos con Autuori debido a varias lesiones. El jugador terminó su vínculo en Nacional y actualmente es jugador de Águilas Doradas.



Yilmar Velásquez disputó 106 minutos y actualmente está en el Deportivo Pereira.



Jorman Campuzano antes de irse a jugar con Boca Junios, jugó 96 minutos con Paulo Autuori en Nacional. El jugador oriundo de Tamalameque está ahora con el Giresunspor de Turquía.