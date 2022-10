Autuori casi abandona entrevista al aire: la palabra que lo enojó

Increíble: Paulo Autuori estuvo a punto de abandonar una entrevista al aire en el reconocido programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. El entrenador del Atlético Nacional se enojó tanto, que discutió con un periodista por una pregunta, y casi cuelga el teléfono.



El incidente, que pasó a ser anécdota, pero que en su momento llenó de angustia a los periodistas, entre ellos el director Diego Rueda, se produjo por una sola palabra, en la pregunta que le hizo Eugenio Baena.



“¿Usted no va a tener en cuenta a Pedro Sarmiento y a Piscis Restrepo?, ¿Va a trabajar con su cuadrilla, con su gente?”, preguntó Baena, lo que hizo estallar a Autuori.



“Qué pregunta me hiciste. ¿Qué quieres decir con cuadrilla?”, preguntó Autuori. Los panelistas le explicaron que se trataba de su grupo de trabajo, pero no fue suficiente para el entrenador brasileño.



“Así se entiende mucho mejor. Mira, terminamos acá la entrevista, yo estoy hablando respetuosamente con usted”, dijo Paulo Autuori. Por fortuna la entrevista continuó, y no abandonó la llamada.



¿Por qué se enojó Paulo Autuori, técnico de Atlético Nacional, en el @VBarcaracol? pic.twitter.com/Yd7yNRoKUL — Diego Rueda (@diegonoticia) October 15, 2022

¿Por qué se enojó Autuori? ¿Qué entendió en la pregunta? Resulta que la palabra cuadrilla sacó de casillas al técnico brasileño del Atlético Nacional.



Aunque en Colombia la palabra cuadrilla hace referencia a un grupo de trabajo, en portugués hay una palabra que suena igual, pero se escribe ‘quadrilha’, y se refiere a una pandilla.



Por eso Autuori se sintió ofendido, pero por fortuna le hicieron entender rápidamente el significado en español, y la amena charla prosiguió.