Paulo Autuori: ‘si no clasificamos, será toda mi responsabilidad’

Atlético Nacional ya tiene a su nuevo timonel al mando del club. Paulo Autuori asumió el cargo, en su segunda etapa como estratega del equipo. El brasileño sabe la responsabilidad que tiene por delante, tras lo que vivió el elenco verdolaga en los meses pasados.



Con 28 unidades, dos partidos por delante, una victoria los dejaría casi seguros en los ocho. Sin embargo, está el recuerdo de su primer paso, donde tomó el club y quedó eliminado en la última jornada. Ahora, con miras en cuadrangulares, el estratega buscará todo, con el trabajo que dejan Herrera y Sarmiento.



¡Contundente!



Paulo #Aurtuori: "El fútbol es generoso permite que uno que no ha hecho nada para ganar, gane" Te leemos con el #ESPNF360Colombia.



Autuori habló con el programa F360 de ESPN, acerca de los retos y el trabajo que tendrá con Atlético Nacional.



Prioridades de Autuori con Nacional: es claro para el que maneja y trabaja en fútbol, la importancia de las instituciones y sacar títulos. A lo largo de mi carrera he visto he visto clubes ganar de manera circunstancial. Para mí, eso genera una duda enorme. Por qué al día siguiente uno estará preparado para mantener la calidad, rendimiento y sacar victorias para llevar a títulos.



Hay ejemplos de clubes que ganaron y ahondaron de una manera evidente y clara. El trabajo del entrenador es desarrollar un nivel de juego, en el que tocamos el tema competitivo, eso es fundamental. Para todo hay segmentos profesionales, la competitividad va más arriba.



Hay que estar preparado para eso. Mi preocupación es desarrollar un trabajo para que los jóvenes puedan ser un activo del club. Pocos equipos en el mundo tienen capacidad de inversión para que todos los años traigan jugadores, con jerarquía y que de forma rápida muestren rendimiento.

Para mi es importante el desarrollo con los jugadores y entrenadores de categorías menores. En la otra oportunidad que estuve, fui cercano. Creo mucho en las formativas, como con Alejandro Restrepo, es un ejemplo claro.



El hecho de llegar y solo pensar en títulos, para mí, es corto. Debo hacer más para el equipo, tiene que ver con desarrollar jugadores.



Estilo de juego de Nacional con Autuori: me gusta el equilibrio, no hablo de acciones ofensivas y defensivas. Miro un equipo con y sin balón, hay que tener el equilibrio. Me gusta jugar con la pelota al piso, patrones de movimientos. Es sencillo hablar, debo en la práctica plasmarlo. No es la manera como me guste, hoy debemos estar pendientes de las exigencias del fútbol actual, de una forma clara con la calidad técnica como la esencia de los jugadores, que son los protagonistas.



Nivel del fútbol colombiano respecto a los clubes del exterior y aporte: voy con el conocimiento para contribuir al máximo. Donde he trabajado y vivido, la preocupación no era solo el club, sino el fútbol del país. Hay una responsabilidad en esto. ¿Cómo el mercado del fútbol ve al jugador colombiano? A mí me gusta mucho la calidad del jugador.



Es importante mejorar la competitividad interna, porque los jugadores de afuera, especialmente en Europa, están para jugar a tope. Han progresado en temas tácticos y estratégicos. Para nosotros, es responsabilidad de todos mejorar el nivel interno.



Esto tiene que ver no solo con lo que hacemos dentro de la cancha, sino con lo que hay fuera. Es la exigencia del profesional que hoy es enorme, es estar pendientes de la necesidad de un comportamiento, que tenga que ver con las exigencias actuales. Si logramos mejorar el nivel competitivo, con la calidad del jugador colombiano, creo que el país, como lo ha hecho, desarrollará un fútbol que le guste a las personas, pero con capacidad competitiva.



Recuerdo de su llegada en la primera etapa con Nacional con el recuerdo de la eliminación: he pensado en eso. Pero les hago la pregunta ¿qué profesional puedo ser si les pido a los jugadores coraje para los problemas si no lo tengo? Para mí es importante, asumo la responsabilidad. Si clasificamos y sacamos el título, es importante, pero mi trabajo será pequeño.



Herrera y Sarmiento fueron importantes para los logros que puedan venir. No tengo problema en esto, siempre afronte las cosas con claridad y osadía. Eso les pido a los jugadores, ellos deben sentirlo, que no solo es tras las palabras. Si no clasifico, es mi responsabilidad. Estaré en eso. No me causa daño, debo ser recto, coherente que las cosas están ahí, cualquier cosa que logremos hacia adelante, hasta final de temporada, la responsabilidad no puede ser dividida.



Ellos lograron esto, yo estaré apenas en una parte pequeña. Si no pasa nada, asumo responsabilidad, eso me encanta como motivación.