Cada torero con su cuadrilla: Sarmiento y Piscis estarían notificados

Atlético Nacional sigue acomodando los muebles y las instalaciones para el naciente segundo ciclo de Paulo Autuori como entrenador del equipo.

El brasileño ya ha sido presentado oficialmente y de inmediato hizo sus promesas: "salí de Brasil para volver a entrenar por ser Nacional, estaba muy cómodo en Internacional, pero el tiempo que pasé acá va a quedar eternamente en mi mente y en mi corazón por las amistades, la ciudad, la atmósfera, en Guarne con los empleados, los demás formadores, yo veo que la vida es armonía, fútbol es vida. Esto es clave, tiene que ver con lo que pienso y me da muchas ganas de trabajar en el desarrollo con los jóvenes, no hay otro camino. Esto fue lo que más me ha llamado la atención y me hizo volver con mucho gusto”, dijo.



Pues esa nueva era empezará con una hoja de ruta en blanco que solo él escribirá y en su primer acto de gobierno habría decidido despedirse de los artífices de la última estrella que quedaban, tras la salida de Hernán Darío Herrera.

​

Pedro Sarmiento y Carlos 'Piscis' Restrepo ya habrían sido notificados de su salida del club, según varios periodistas en Medellín. Se esperaba que alguno se quedara un poco a manera de empalme, en vista del conocimiento profundo que hay de la nómina, pero el brasileño llegará con su propia cuadrilla.

​

De esta manera se empezará a escribir otra historia, que evidentemente apunta a la Copa Libertadores, una política que solo el tiempo juzgará. Las despedidas son un daño colateral...