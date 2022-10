Armada gringa, diez repitentes y bajas clave: análisis de convocatoria

Néstor Lorenzo convocó a 23 jugadores para un segundo microciclo de trabajo en Barranquilla, del 18 al 20 de octubre. Y ya hay unas cuantas tendencias que se van haciendo visibles y otras decisiones inesperadas pero con explicaciones sensatas.

Lo primero es decir que en este llamado hay un gran protagonismo de jugadores de la MLS, que antes no habían sido muy tenidos en cuenta -salvo una gran excepción- y que dejan claro que el estratega tiene el radar apuntando directo a esa liga, aunque no necesariamente a los jugadores que se destacan en cada fin de semana.



El que se afianza en la preferencia del argentino es Jhon Jáder Durán, delantero de Chicago Fire (USA), de 18 años y quien ya estuvo en la única convocatoria con competencia, en los amistosos contra Guatemala (4-1) y México (3-2).



Pero del fútbol norteamericano llegan también Carlos Terán (defensor de Chicago Fire, 22 años), Juan David Mosquera (lateral derecho de Portland Timbers, 20 años) y Santiago Moreno (extremo de Portland Timbers, 22 años). ¿Conclusión? No están Cristian Arango (27) ni Juan Camilo Hernández (23) que brillan en la MLS porque busca perfiles diferentes y posiciones puntuales y los citados ocuparían sitios ya adjudicados. Otros veteranos que tuvieron chance en el pasado, como Yimmi Chará, ya tienen claro que el tren pasó para ellos.



Además hay que decir que están por primera vez en este ciclo de selección mayor Gustavo Puerta (Bogotá FC), Joan Parra (Envigado FC), Kevin Mantilla (Independiente Santa Fe) y Yuber QUiñones (Millonarios). Y aquí vale la pena una pausa: jugadores del equipo azul no entrarían por la premura de calendario que tienen, con la final de Copa Betplay el 2 de noviembre y la clasificación a cuadrangulares pendiente. Puede no ser un descarte para Gómez o Ruiz, sino una necesidad del club bogotano de darle prioridad a su competencia.



Después hay otra novedad y son los cinco jugadores de Atlético Nacional, que en el primer llamado brillaron por su ausencia: Kevin Mier (ya hizo microciclo de arqueros), Sebastián Gómez, Andrés Román, Daniel Mantilla y Luis Marquínez. No habrían sido llamados antes por petición del club, lo que entre otras cosas deja claro que sí se puede negociar con Lorenzo y su equipo y que no se corre el riesgo de ser borrado, como temía Alberto Gamero.



Repiten Jeison Lucumí (Deportes Tolima, fue baja por lesión en el primer microciclo), Andrés Correa (La Equidad), Carlos Garcés (Deportivo Pereira), José Luis Chunga (Alianza Petrolera), Juan Camilo Portilla (América de Cali), Jhojan Torres (Independiente Santa Fe), Junior Hernández (Deportes Tolima), Nicolás Gil Uribe (Unión Magdalena, otro que se había caído la primera vez por lesión), Ricardo Márquez (Unión Magdalena), Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) y

Nelson Deossa (Junior FC). ¿Premiados? ¿Con una segunda oportunidad por si faltó mostrar algo en el primer llamado? Solo lo sabe el cuerpo técnico.



Finalmente vale mencionar que Kevin Velasco (Deportivo Cali), Cristian Tovar (Deportivo Pasto) y Leonardo Castro (Pereira) se cayeron del primer llamado y esta nueva lista ya no aparecieron.



Para estos jugadores la gran ilusión es el amistoso del próximo mes de enero contra Estados Unidos, que sería con solo jugadores del medio local y que claramente explican la presencia de jugadores del torneo norteamericano. Todos saben que la fila es larga, pero el mérito y la felicidad de estar en un llamado no pierden valor por eso. Si llaman una vez, si hay suerte y llaman dos, hay que estar siempre listo.