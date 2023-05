¿Puede Millonarios pelear por Cortés apelando a normas FIFA? Debate

"Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual debe permanecer en Millonarios".

El mensaje se publicó en las redes oficiales del club y por supuesto abrió un enorme debate sobre el derecho de un club de impedir que un jugador sea cedido a una Selección Colombia, más cuando se trata de un Mundial, aunque sea el Sub-20 y no el de mayores.

La respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol se atiene al reglamento, concretamente al artículo 52 del Estatuto del Jugador que dice que “todo jugador de fútbol afiliado a un club, deberá responder afirmativamente a la convocatoria de COLFUTBOL a fin de formar parte de una selección nacional" y explica que "la violación a esta norma acarrea para el club infractor la pérdida del partido o partidos en los que el jugador actuó y la anulación de todos los puntos que se hayan obtenido”.

​El debate se encendió de inmediato, unos acusando al jugador de no querer defender a su país en un Mundial, otros culpando a directivos del azul, alguno más señalando al técnico Alberto Gamero por asegurar hace unos días que "la decisión está en manos del jugador" y 'lavarse las manos', alguien más sospechando de una posible transferencia internacional de fondo... y así.

Pero más allá de la discusión sobre si es más importante una Liga o un Mundial, que también inunda las redes, está el debate puramente jurídico: ¿por qué los clubes en Europa deciden no prestar a sus estrellas y no les pasa nada, y en cambio en Colombia hay obligación de cederlos so pena de perder los puntos? ¿Está el reglamento local en contravía de la propia FIFA? ¿Se viene una demanda que puede llegar ante el TAS?

​FUTBOLRED consultó al abogado Andrés Charria, quien descartó, para empezar, la teoría del reglamento que contradice a la FIFA: "No hay contradicción. FIFA no puede darle órdenes directas a los clubes en Colombia, es difícil que lo hiciera, normalmente no los toca. Ellos tienen un reglamento general sobre transferencia de jugadores que en el primer artículo dice que se debe tener un reglamento parecido al de ellos, copiar textual unos artículos y adaptar todos los demás. Eso hizo la FCF".



En su opinión, "No estamos (en Colombia) en contravía, hay cosas que pueden ir en otro sentido, por ejemplo la FIFA dice que se deben firmar contratos de cinco años y eso aquí no se aplica. Para mí la FCF lo hizo bien, uno se puede apartar del reglamentación general de FIFA y no es que estemos mejor ni peor que Europa, es que Colombia tiene otra realidad. No está mal, es distinto. FIFA lo que dice es 'ojo a esto y lo demás adáptelo".



El experto afirma que, al final, los clubes suelen tener poco peso en este tipo de decisiones: "Quienes hacen los reglamentos son las federaciones, acá mandan las propuestas de modificación de reglamentos y no las leen, porque además no puede hacer cambios, se votan si o no y ya".

¿El caso puede terminar en demanda o llegar incluso al TAS?





​"No veo cómo pero podrían demandar. ¿Cómo lo haría? Decide no prestarlo, va a Comisión de Disciplina, le fallan en contra, apela ante Federación y le niegan, iría a FIFA y eventualmente al TAS pero ya no tiene tiempo para un fallo antes del Mundial, que es el 21. Es un desgaste, no serviría para nada, además cuesta mucho y seguramente FIFA dirá está en el reglamento local, no le hará caso a la intención de un club cuando tiene la relación que tiene con la FCF. Si dicen que va contra el reglamento inglés les dirán pues bien, vaya a competir allá. Aquí, si compites, tienes la obligación de conocer el reglamento. Uno pelea cuando ve posibilidad de ganar y no la veo", explicó Charria.



"Lo que veo acá es que Millonarios no conocía esa parte del reglamento. Hay una leyenda y es que FIFA manda a Colombia y no es así, jugar un Mundial no afecta a un jugador. A mí me llama la atención que Acolfutpro no diga nada, para un jugador es más importante ir a un Mundial que un torneo local, yo creería que no se consultó", aseguró.



¿Y una tutela sería descabellada? "Una tutela sería más viable pero... El derecho fundamental al trabajo se está cumpliendo y Millonarios le seguiría pagando. No tengo claro qué derecho se estaría violando".



Así las cosas, el buen pleito no sería tan aconsejable y lo mejor será un mal arreglo, es decir arrepentirse de la decisión de no ceder a Cortés y finalmente dejarlo ir con la Selección al Mundial Sub-20. Si hay una negociación en curso, si la única opción suya de bordar la estrella es este semestre porque pasado el verano se mudará de continente, si es la elección estaba entre la gloria del título o el honor de representar al país en una Copa Mundo, todo será parte de la anécdota. La Ley, para bien y para mal, es la Ley.