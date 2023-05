Si Cortés va al Mundial Sub-20, esto se perdería con Millonarios

Héctor Cárdenas, técnico de la Selección Colombia Sub-20, entregó la lista preliminar de 25 jugadores para disputar el Mundial de la categoría que se jugará en Argentina y luego de muchas polémicas sobre el préstamo de jugadores, finalmente, el entrenador eligió a algunos que no serían prestados.





Sin duda la gran polémica que ha hecho más eco es la convocatoria de Óscar Cortés, jugador que Millonarios ya había notificado que no iba a jugar el Mundial con Colombia, pero la Federación Colombiana de Fútbol le dio el aval a Cárdenas para que lo convocara tras darse a conocer el reglamento que obliga al embajador a prestarlo.



Luego de darse a conocer dicho reglamento, al parecer Millonarios le tocó dar la autorización al jugador y obedecer así el llamado de la Selección Colombia para que la joven estrella juegue la cita mundialista.



Tras las altas posibilidades de que Cortés juegue el Mundial Sub-20, el técnico Alberto Gamero quedó en la obligación de empezar a armar un equipo titular sin la presencia del volante para la recta final de la Liga BetPlay 2023-I.



¿Qué partidos se perdería Óscar Cortés con Millonarios?



De darse la confirmación del volante en la lista definitiva de la Selección Colombia Sub-20 que disputará el Mundial Sub-20, Millonarios no podría contar con el jugador casi que, de manera inmediata, pues los citados deben empezar concentración en Cali desde el viernes 5 de mayo y hay que recordar que la tricolor jugará la fase de grupos desde el 21 de este mes hasta el 27 del mismo y en caso de avanzar, se alargaría su estadía hasta junio.



Partidos de Millonarios que disputará después del 5 de mayo y sin probable presencia de Cortés:



7 de mayo: Millonarios vs Santa Fe – Liga, fecha 18

13 de mayo: Boyacá Chicó vs Millonarios – Liga, fecha 19

17 de mayo: Millonarios vs La Equidad – Liga, fecha 20

Cuadrangulares que inicia el 21 de mayo

23 de mayo: Millonarios vs Peñarol, Sudamericana

6 de junio América MG vs Millonarios, Sudamericana