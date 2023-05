Continúa la novela Cortés: ¿por qué podría ir al Mundial Sub-20?

Luego del anuncio de Millonarios del no préstamo de Óscar Cortés a la Selección Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol contraatacó con todo y convocó al jugador en la lista preliminar del conjunto tricolor para el Mundial Sub-20.



Sin embargo, muchos se preguntaron la razón por la que FCF decidió incluir tanto a Cortés como a otros jugadores que no fueron prestados por sus respectivos clubes.



Ante esto la Federación se ha remitido al reglamento de Colfutbol para justificar la convocatoria de esos jugadores a los que no se les dio el aval para disputar el Mundial.

De acuerdo, con el reglamento en su artículo 47: ‘los clubes afiliados a Dimayor o Difutbol, deberán poner a sus jugadores de la selección nacional a la cual pertenecen, sea cual fuere la edad del jugador’. Esta disposición es obligatoria para los partidos listados en el calendario internacional de FIFA y para cualquier otro partido sobre el cual el Comité Ejecutivo de la FIFA haya adoptados una decisión especial’.



Por otro lado, en el mismo reglamento se explica los pasos a seguir en caso de que un jugador fuera convocado por su selección y su club haya prohibido su presencia en el combinado nacional.



Según el artículo 54 de Colfutbol: ‘el jugador que ha sido convocado por Colfutbol para uno de los equipos representativos no tendrá, en ningún caso, el derecho a jugar con el club al que pertenece, durante el periodo que dure su liberación. Esta prohibición se prolongará cinco días en caso de que por cualquier razón el jugador no haya querido o podido acudir a la convocatoria’.



Además, en el artículo 55 señalan que habrá sanciones para aquellos clubes que no liberen a un jugador convocado: ‘Si un club declina la liberación del jugador o no libera para acudir a una convocatoria de selección, se hará acreedor a las sanciones que al efecto establezca la Comisión Disciplinaria de la FCF. Se incursionará en medidas disciplinarias los clubes que no atiendadn oportunamente las convocatorias aprobadas por el Comité Ejecutivo de Colfutbol.



Con esto mencionado, significa que Millonarios, pese a su decisión de no prestar a Cortés, podría estar obligado a cederlo a la Selección sino se verá afectado por varias sanciones por parte de la FCF.



Por el momento, se espera que haya un pronunciamiento del club Embajador con respecto a esta convocatoria preliminar de su jugador.