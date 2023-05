Con o sin figuras, así jugará Colombia el Mundial Sub-20: fecha y hora

La Selección Colombia Sub-20 ya sabe como, cuándo, dónde y a qué hora se desarrollará su ´presentación en el Mundial de la categoría de Argentina.

Mas allá de las discusiones sobre posibles ausencias de Jhon Jader Durán y Óscar Cortés, y las polémicas derivadas de las decisiones de sus clubes, el cronograma se hizo oficial por parte de la FIFA.

De esta manera se cumplirán entonces los duelos de la selección nacional:



Israel vs Colombia

Fecha: 21 de mayo de 2023

Estadio: Único Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata

Hora colombiana: 1:00 p.m.



Japón vs Colombia

Fecha: 24 de mayo de 2023

Estadio: Único Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata

Hora colombiana: 4:00 p.m.



Colombia vs Senegal

Fecha: 27 de mayo de 2023

Estadio: Único Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata

Hora colombiana: 4:00 p.m.



Así es la programación de todos los partidos del Mundial: