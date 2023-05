Plantilla de lujo para el Mundial: jugadores a observar en Colombia

La Selección Colombia Sub-20 quiere hacer un gran papel en el próximo Mundial de la categoría que comenzará en este mes de mayo en Argentina y es por ello que este martes confirmó una plantilla inicial de 25 jugadores que se reducirá a 21 en los próximos días.



Dentro de la lista sorprendió la inclusión de varios jugadores que de inicio no se pensaba que iban a estar en este listado como es el caso de Óscar Cortés, Jhon Jader Durán y Daniel Luna.



Sin embargo, la FCF los ha incluido y ahora deberán resolver con sus respectivos clubes si definitivamente van al Mundial o no.



Tomás Ángel



Seguramente el jugador que más se pedía en la convocatoria para el Mundial luego de que se haya perdido el Sudamericano Sub-20 por decisión técnica.



Su capacidad y su potencia en ataque le dará a Colombia un salto de calidad en la delantera. En Nacional en esta temporada, Ángel ha jugado 15 juegos y ha anotado cuatro goles en todas las competiciones.



Yaser Asprilla



Probablemente será la figura máxima de Colombia en caso de que Durán y Cortés finalmente no vayan al Mundial.



El extremo colombiano es una de las grandes promesas del país ya que ya ha dado el salto en su momento al seleccionado mayor donde deslumbró en algunos partidos por su velocidad y habilidad. En Watford ha gozado de varios minutos y ha anotado un gol.



Kevin Mantilla



El jugador de Santa Fe fue una de las piezas destacadas de Colombia en el Sudamericano Sub-20. El zaguero también se ha destacado en su club en donde se ha afianzado en la titular del equipo de Harold Rivera.



Gustavo Puerta



El capitán del seleccionado de la categoría será otra de las joyas que brillaron en el Sudamericano y que dieron pie a su fichaje por Bayer Leverkusen que posteriormente lo cedió a Nuremberg donde juega actualmente.



Puerta en el Mundial quiere brillar mucho más y así hacerse un hueco en la próxima temporada en la plantilla del Leverkusen que dirige Xabi Alonso.



Jhojan Torres



El volante de Independiente Santa Fe ha tenido mucha continuidad con su club donde se ha vuelto una pieza clave en el funcionamiento del cuadro cardenal. De igual manera, con la Selección estuvo en el Sudamericano donde jugó siete partidos y fue un inamovible para Héctor Cárdenas. Ahora el paso de Torres será brillar en el Mundial para llamar la atención de algún club del extranjero.



Óscar Cortés



De ir al Mundial dado que no fue prestado por Millonarios, el extremo será una de las piezas claves en el funcionamiento de Colombia. Cortés traerá velocidad, agilidad y desequilibrio por las bandas del seleccionado nacional y que de hacer un gran papel en el Mundial podría llamar la atención de varios clubes de Europa además de Lens.



Jhon Jader Durán



En caso de que lo preste Aston Villa, Durán será uno de los referentes en el combinado tricolor. Pese a que ya fichó por un club europeo, el delantero, de no ser descartado, intentaría demostraría su valía y llamaría la atención de Unai Emery para que el D.T español le de más minutos en el cuadro de los Villanos.