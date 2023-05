Neymar llegaría a Manchester United: estas serían las condiciones

Neymar es sin duda uno de los mejores jugadores que tiene en la actualidad el fútbol mundial, donde en PSG ha tenido continuidad y siendo una de las figuras del equipo desde que llegó en 2018.

Sin embargo, algo que quizá ha afectado a Neymar son las constantes lesiones, donde en este remate de temporada lleva sin pisar una cancha desde el 19 de febrero, fecha en que jugó su último partido en victoria 4-3 contra Lille y donde el brasileño marcó gol.



Pese a ello, Neymar es una apetecido a los 31 años y medios ingleses como Sky Sports, ha hecho saber que Manchester United, equipo top de la Premier League, iría tras los servicios del brasileño en caso de que no continúe en el PSG la próxima temporada.



Aunque no todo es maravilla, pues según la información del dicho medio, Neymar solamente llegaría con una condición y es que, en dado caso de que un grupo catarí, liderado por el empresario, Sheikh Jassim, logre la compra del gigante club inglés, de lo contrario, sería imposible que los de Old Traford puedan sostener el costoso sueldo de Neymar.



Por ahora, habrá que esperar cómo termina la temporada de Neymar en PSG y si el club decide renovarle contrato al brasileño para 2023/24.