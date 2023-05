Cuadrado se quejó de errores arbitrales en Italia: ‘Hay rabia’

Juventus hace unas jornadas recuperó los 15 puntos perdidos en el escritorio, pero de nuevo han logrado catapultar la Serie A, manteniéndose en puestos de Champions League para la próxima temporada.

Pese a que cedió puntos contra Bolonia tras empatar 1-1 de visitante en la pasada jornada 32 del fútbol italiano, la Juventus sigue en la parte alta y con altas posibilidades de asegurarse el torneo internacional más importante de clubes para 2023/24.



Sin embargo, no todo es maravilla y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado lo ha hecho saber. El volante habló del inconformismo de su equipo tras las decisiones arbitrales que han afectado a la Juventus en la temporada y el reciente partido contra Bolonia fue lo que detonó la furia en los bianconeros luego de que el árbitro decidiera no sancionar falta contra Alex Sandro en el gol de los locales.



“Hay un poco de rabia. Definitivamente es increíble que a estos niveles no funcione un monitor, porque antes había una falta clarísima, arruina todo el trabajo en el campo. Luchamos por ganar, pero es difícil así”, dijo contundente Juan Guillermo Cuadrado.





Igualmente, en sus declaraciones también aseguró que ya no es casualidad tanto error hacia la Juventus, aunque resaltó que ellos también tienen el derecho a equivocarse, pero es algo ya recurrente.



“Ya había pasado, entramos al campo con ganas de lograr resultados. No es casualidad, ha habido demasiados episodios con nosotros, intentamos avanzar, pero ellos también se equivocan”, finalizó Cuadrado.



Por ahora, Juventus es tercero con 63 puntos y en la próxima fecha de Serie A de Italia enfrentará a Juventus contra Lecce en condición de local, el próximo 3 de mayo.