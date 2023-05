Futbolista colombiano pegó el grito por no ir a Mundial Sub-20

El técnico de la Selección Colombia Sub-20, Héctor Cárdenas, dio a conocer la lista preliminar de 25 jugadores que tendrá en cuenta para el Mundial Sub-20 de Argentina y después de mucha incertidumbre, hay nombres que sorprendieron como el de Óscar Cortés y Jhon Jader Durán, quienes no habían recibido aval de sus clubes.

De igual manera, muchos no se percataron de un jugador que quizá no estaba en el radar y que no fue tenido en cuenta por Cárdenas para el Sudamericano Sub-20, pero que tras haber estado en el proceso de la Sub-19 en Torneo de Toulón, el joven guardaba las esperanzas de ser citado al Mundial Sub-20.



Se trata de Luis Quintero, futbolista que pertenece al Villarreal de España, quien, tras conocer la convocatoria de Héctor Cárdenas, decidió publicar en sus redes sociales sus buenas estadísticas con su equipo, reprochando su no citación.



"Casi 3.000 minutos, 21 goles y 12 asistencias en todas las competiciones, hay cosas que no dependen de uno mismo, pero la vida nos mantiene firmes”, dijo Luis Quintero en sus redes sociales.



la vida nos mantiene firme🧠👊🏽 pic.twitter.com/Rx35uJyWUV — Luis Quintero (@Luisquinteero_) May 2, 2023



Por el momento, Héctor Cárdenas no se ha referido a la ausencia de este futbolista, pero lo seguro es que comenzará concentración el 5 de mayo para empezar a definir el grupo definitivo para el Mundial Sub-20 de Argentina.