El 'todo vale' de Cadavid: 'el fútbol es para gente viva y mañosa'

Andrés Cadavid disfruta su faceta de jugador políticamente incorrecto y no tiene ninguna preocupación por quedar bien con nadie, incluso no parece importarle ser ejemplo en su calidad de personaje público. Es su elección.

Y en cada una de sus opiniones lo certifica con declaraciones que se salen de todos libretos y que muchas veces, como ahora, crean una enorme polémica.



En charla con 'Balón dividido' de ESPN, el zaguero de Independiente Medellín se refirió así a la discusión por la pérdida deliberada de tiempo en la Liga Betplay: "No nos pongamos con que hay que jugar a lo bien. ¡Nada! El fútbol es como es. Es para gente viva, para gente mañosa. El fútbol es para gente que quiere lograr cosas. Como usted aferrándose a un sueño. Si yo estoy aferrado un sueño y me falta un minuto para alcanzarlo no voy a regalar el balón. Si me tengo que tirar, me tiró. Ya ellos verán qué hacen. Si yo estoy en el equipo contrario, como muchas me ha tocado, toca descifrar”, dijo.



Lejos de cortarse, ahondó en su reflexión: "Aquí valen todas las mañas... Después de tener una medalla en tu pecho, a la familia alegre en tu casa y de conseguir un buen contrato, ¿quién te va a decir algo?”.



Cadavid es reconocido por ser recio en la cancha y con una mentalidad ganadora, pero justificar las mañas que en todos los medios se intentan frenar es, en definitiva, otro nivel.



“El fútbol se hizo para la gente de calle, para la gente inteligente y viva. Esto no se hizo para la gente pasiva. Esto se hizo para gente que tiene que tomar decisiones en milésimas de segundo. Esos son los futbolistas, son una raza diferente. Cuarenta mil personas, más las que están en televisión, ven si alzas la mano, si mueves la boca o si te mueves para a la derecha o a la izquierda”, expresó.



Esa reacción es lo que para él puede ser, tranquilamente, acudir a artimañas para evitar jugar al fútbol, que es exactamente por lo que pagan esas 40 mil personas más las que están al frente de la TV. La polémica está servida. Pero de Cadavid no vendrán las campañas publicitarias.