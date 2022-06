Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares: momento de definición

La Liga BetPlay, de este semestre, llegó a su recta final. Los equipos ya empiezan a analizar sus opciones de clasificar y de cómo será el tramo decisivo, en búsqueda de llegar a la final. A falta conocer qué pasará en el grupo B, a la espera de que se dispute la quinta jornada, la Dimayor dio a conocer cómo se disputará la fecha decisiva.

Los partidos del grupo A, donde ya se conoce que Nacional y Junior son los únicos que tienen opciones.



Así se disputará la sexta fecha, a la espera de confirmar los horarios del grupo B.



LIGA BetPlay DIMAYOR I-2022

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 6



15 de junio



Atlético Bucaramanga vs Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Junior FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



16 de junio



Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: Por definir

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Por definir



La Equidad vs Independiente Medellín

Hora: Por definir.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Por definir