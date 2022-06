Nacional tuvo inteligencia para quedar a un paso de la final: análisis

Atlético Nacional empató sin goles con Millonarios, por la quinta fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. El equipo antioqueño fue cauteloso y se llevó un punto que dejó eliminado a uno de sus clásicos rivales y de paso, quedó a un empate de regresar a una final tras cuatro años. A continuación, cinco claves de este resultado.

Kevin Mier y su arco en cero: El arquero barranqueño completó su undécimo encuentro con la valla invicta, sigue creciendo en confianza y ayudó no solo a su equipo con atajadas, sino bajándole la intensidad a los ataques de Millonarios. Mier sigue mostrando para qué está hecho y en Nacional, cada vez que tuvo un arquero seguro, logró títulos.



Emmanuel Olivera fue el hombre orquesta: Temperamento, garra e inteligencia, tres características que supo mostrar Emmanuel Olivera en este partido. Fiel a su sangre argentina, juega esta clase de partidos de otra manera, ayudó en defensa y en salida. Cuando la tuvo que reventar lo hizo sin sonrojarse. Es uno de los puntos altos de Nacional, no solo ahora, sino durante todo el torneo.



Gestión de emociones: Aunque tuvieron un par de jugadas en las que pudieron finalizarlas mejor, Nacional fue un equipo prudente, que aguantó los ataques de Millonarios. Supo manejar los tiempos, darle trámite al partido y aprovecharse de la necesidad de su rival. El punto les servía y por eso lo tomaron con calma ante un ambiente hostil.



Por mejorar la generación y ataque: El equipo no supo mostrar lo que había brindado contra Bucaramanga y apenas logró atacar a Millonarios. Aunque tuvo un par de llegadas muy claras, especialmente el saque de esquina de Yeison Guzmán que, por poco, terminaba en gol olímpico. Dorlan Pabón no fue tan útil de falso ‘9’ y el equipo también mostró que su objetivo era no perder en Bogotá, más allá de buscar la victoria.



Poca tenencia: Eso ha sido característica de este Nacional jugando como visitante, un equipo reactivo a la propuesta que haga su rival. Por ahora, sacó cinco puntos de nueve posibles en el cuadrangular bajo esa estrategia.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED -Medellín

En Twitter: @juanchoserran8