Junior, un tiburón con dientes afilados en busca de la final: análisis

El que parecía muerto en el Grupo A, y del que poco se hablaba, logró reponerse a las adversidades y a las dudas que rodeaban a Juan Cruz Real desde que tomó las riendas del onceno tiburón. Con varias bajas en su nómina titular, y con un golpe llamado Copa Sudamericana que se apoderó del Junior de Barranquilla en su propia casa contra Unión de Santa Fe, el elenco barranquillero se trazó el objetivo de ser protagonista en la Liga BetPlay 2022-I.

Y bien que lo ha hecho, pues en el grupo de la muerte compartiendo con Millonarios, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, era poco lo que los aficionados del fútbol esperaban de Juan Cruz Real y ahora dependen de ellos mismos en el partido definitivo. Un triunfo en Medellín ante los verdolagas, los dejaría en la final. El juego colectivo, y las recuperaciones de jugadores han sido las claves en el Junior que los deja con grandes ilusiones en el torneo.

En FUTBOLRED analizamos los puntos claves de la victoria del Junior:

Agresivo desde el vamos: Junior tomó la delantera en el compromiso, pues fue quien mostró argumentos claros para llevarse los tres puntos en un duelo en el que Atlético Bucaramanga quería truncar el camino barranquillero, pero la verdad es que nunca atacó. Por su parte, los locales robaron la pelota y con posesión crearon peligro en el arco de Juan Camilo Chaverra. Faltó fue contundencia en varios momentos.

Gran poder ofensivo por las bandas: los dirigidos por Juan Cruz Real mostraron varias facetas, en especial en la primera parte en donde los andariveles derechos e izquierdos fueron esenciales. En uno, en donde Walmer Pacheco se adueñó de la lateral diestra, y con centros creó peligro. Las combinaciones entre Pacheco y Fabián Sambueza dieron frutos y desde ahí llegó el único tanto en un centro medido a la cabeza de Miguel Ángel Borja al fondo. En la otra banda, fue Yesus Cabrera que mandó envíos al área que Daniel Rosero puso a trabajar a Juan Camilo Chaverra.

El juego colectivo: como es habitual en el juego de Junior, el fútbol asociado se volvió a tornar constante en el terreno. Tocando, liberaban espacios, que posteriormente, fueron aprovechados como una acción en el primer tiempo que Luis ‘Cariaco’ González combinó con Fabián Sambueza dejándolo solo, pero su remate cruzado lo atajó Juan Camilo Chaverra. En el complemento lo intentaron, pero tocaron de más.

Miguel Borja recuperó el gol: corrían los primeros 15 minutos cuando Fabián Sambueza envió un centro medido a la cabeza de Borja que solo tuvo que poner la frente para abrir el marcador. Un gol que dio tranquilidad también al delantero que no marcaba en cuadrangulares desde la primera jornada ante Atlético Nacional. Junior no solo celebró que el cordobés se recuperara, sino el gran nivel de Sambueza y de Walmer Pacheco que en muchas ocasiones se perdían. De igual manera, el goleador tuvo más de una opción para liquidar e insólitamente despilfarró.

Con bajas, sacó el resultado: no pudieron estar Gabriel Fuentes y Didier Moreno, pilares fundamentales, además de Fredy Hinestroza que todavía no se recupera de un golpe. Edwin Velasco lo hizo bien, más que todo en defensa sin subir mucho, Carlos Esparragoza que ya es una realidad en Junior volvió a dejar al Metropolitano boquiabiertos con una gran labor en la medular. Las ausencias no se notaron y los barranquilleros viven con ilusión el final de los cuadrangulares.