Medellín recibe a Tolima, duelo clave por la clasificación

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 5:30 de la tarde al Deportes Tolima, por la quinta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022. Luego de imponerse sobre Envigado y con la derrota del pijao, el poderoso se ubicó en la cima del grupo con ocho puntos, uno más sobre su rival, lo que será un duelo directo para la clasificación. Si el DIM gana, sentenció su cuadrangular, un empate dejaría todo para la última fecha y una victoria del visitante, lo dejaría nuevamente con la primera opción para avanzar.

Julio Comesaña estaría estudiando la posibilidad que regrese David Loaiza tras superar una molestia muscular. Juan Guillermo Arboleda pagó una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, el técnico uruguayo mantuvo la concentración del equipo desde antes del partido contra Envigado de visitante.



Además, el uruguayo destacó que “todos estamos agotados físicamente, el que se recupere mejor, va a tener más energía. Queremos llegar de la mejor manera para el domingo, es por eso que vamos a seguir concentrados”.



Sobre el rival, Comesaña remarcó que “será un partido trascendental, de muchas emociones. El resultado de este partido será definitivo para lo que sigue en el torneo, nos sentimos felices de estar en esta instancia. Tolima no va a cambiar en sus características, tiene un nivel parejo en su torneo, de visitante es más peligroso. Lo conocemos y vamos a ver quién resuelve mejor”.



Por su parte, Felipe Pardo habló sobre lo que podrá ser el encuentro frente al conjunto de Ibagué. “No es de quien llega mejor o quién está en mejor momento, sabemos que el domingo es un partido diferente contra un equipo que se ha hecho grande en el fútbol colombino”.



Andrés Cadavid, capitán del DIM expresó que “nada es casualidad, me estoy preparando para mejorar y aportarle al equipo. Seguimos creciendo, he sido campeón varias veces y no ha sido necesario estar bien para ganar los títulos, en finales hemos visto que, con hambre y ganas, sale esa alegría y esas ganas de salir adelante. Sueño con una final, he quedado campeón dos veces de Copa, pero la Liga sería algo increíble”.



Datos entre Independiente Medellín y Deportes Tolima

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Deportes Tolima disputaron 214 partidos con un saldo de 93 victorias poderosas, frente a 59 del pijao y 62 empates. En cuanto a goles marcados, DIM celebró en 322 oportunidades y recibió 254 tantos.



Independiente Medellín acumula 11 partidos sin caer como local ante Deportes Tolima en Primera División (cinco victorias, seis empates), marcando gol en cada uno de ellos (18 en total). La última victoria de los de Ibagué visitando al DIM fue en octubre de 2014 (2-3).



Independiente Medellín mantiene su racha invicta como local en Primera División, ahora de 31 partidos (16V 15E). El marcador global favorece al DIM durante esta racha por 39-14, dejando su arco en cero en 20 compromisos (11 victorias, nueve empates).



Deportes Tolima cayó en su último partido de la Liga I-2022 (1-0 vs La Equidad), pero aún no ha enlazado derrotas en lo que va del torneo. De hecho, desde marzo de 2021 (dos derrotas), el conjunto de Ibagué no encadena derrotas en un mismo certamen.



Con los dos goles anotados ante Envigado en el partido más reciente de Independiente Medellín, Andrés Cadavid ya suma seis anotaciones en la Liga I-2022. Se trata de su mayor registro goleador en un mismo torneo de Primera División, superando los cinco tantos que anotó con Millonarios en la Liga II-2018.



Deportes Tolima es el equipo que más goles ha marcado desde fuera del área en los cuadrangulares de la Liga I-2022 (tres), anotando el 60% de sus tantos (cinco) de esta forma.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, David Loaiza, Jean Pineda; Vladimir Hernández, Juan David Mosquera; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 5:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



VAR: Ricardo García (Santander).



TV: Win Sports +.



