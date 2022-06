Crece polémica por respuesta de Londoño a Pardo: 'no voy a rectificar'

La agria disputa que mantienen Pipe Pardo, jugador del Medellín, y el periodista César Augusto Londoño, sigue creciendo con los días.

Primero, vale la pena recordar lo que dijo el analista al aire: "Pardo les dijo que se dejaran ganar", fue una de las frases de César Augusto Londoño en el Pulso del Fútbol, de Caracol Radio.



Pues en rueda de prensa, el futbolista declaró: "No puede manchar lo que yo soy, honesto, leal, respetuoso que ha conseguid sus cosas con el sudor de su frente, nadie me ha regalado nada, quería decirle que pida disculpas en su programa".



Ahora Londoño ha revelado en su canal de Youtube que Independiente Medellín le solicitó una rectificación en ese mismo espacio: "Lo admiro porque fue un triunfador en el fútbol internacional, pero no voy a rectificar", fue su respuesta.



"No estoy atentando contra su honra, si me toca rectificar algo que dije lo hago sin problema, con frecuencia debo hacerlo porque a veces no nos informamos lo suficientemente bien, pero la declaración de Alberto Suárez fue clara y evidente", añadió en su canal.

César Augusto Londoño

Londoño citó al técnico de Envigado, Alberto Suárez, sobre el jugador del DIM: "Quiero decirle a Pardo que me paga el Envigado no Medellín no tiene que venir a increparnos, tiene que ser leal, Win invierte millones de dólares como para que dos equipos amañen un resultado y se tiren una competición. Eso no lo voy a permitir. Querer ganar no es un pecado", dijo.



Finalmente, el periodista dijo que es un tema de interpretación y que los abogados de Caracol Radio respondieron la comunicación de Independiente Medellín porque estoy en libertad de opinar sobre lo que dijo Albeo contra su honestidad, no la voy a cuestionar, peor usted tiene que explicar, Pipe, lo que dijo esa noche en el partido, cuál fue su intención para que Alberto Suárez haya dicho lo que dijo", concluyó.



