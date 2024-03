¿Qué hacen Pereira y Equidad que no descifran los grandes de la Liga?

Los líderes de la Liga Betplay se llaman Deportivo Pereira y La Equidad. Y no es, ni mucho menos, un hecho accidental, pues están ahí, a punto de certificar su clasificación a los cuadrangulares, a fuerza de talento, persistencia e inteligencia de juego. nadie les regaló nada.

Ambos tienen 23 puntos en 11 partidos jugados. Los dirigidos por Leonel Álvarez son punteros gracias a sus 7 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdidos y una diferencia de gol de más 8. Los de Alexis García tienen 5 victorias, 5 empates y ninguna derrota, siendo los únicos invictos del campeonato.



Para destacar en el club bogotano, un detalle no menor y es que les ganó a varios de los otrora poderosos en la Liga: venció 1-0 a Santa Fe, 1-0 al América de Cali, 2-0 a Atlético Nacional, 2-1 a Millonarios y 2-0 al Deportivo Cali. Solo le falta Junior, pero lo enfrentará en la fecha 14 en Barranquilla.

Los pereiranos superaron un inicio con dudas, desde la fecha 4 encontraron el rumbo, se recuperaron de una larga ausencia del técnico Älvarez por un dura sanción de Dimayor, ya dieron cuenta de Santa Fe (1-0), no perdieron contra Junior )3-3), vencieron al América (2-0) y se verán beneficiados de una muy probable sanción a la plaza de Patriotas por invasión de campo, lo que mejorará la diferencia de gol. Sí, les faltan algunos 'cocos' de la Liga por enfrentar, pero salieron airosos de duelos que tenían que ganar sí o sí.

Lo mejor es que los dos líderes del campeonato han logrado aprovechar la crisis de los favoritos de siempre a fuerza de esquemas muy dinámicos, asfixiantes en la marca y con un despliegue físico notable, pero le han agregado un circuito de ataque con sorpresa, un libreto para atacar la debilidad de cada rival y una gran disciplina de los jugadores para ponerlo en práctica. Son equipo que combinan exigencia atlética e inteligencia de juego para hacer daño y luego no sufrir en campo propio. ¿Algún consejo para los grandes del medio local que no encuentran el rumbo? Video, mucho video del trabajo de Álvarez y García.