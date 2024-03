¿Cuentas alegres? Así clasificarían América, Millonarios y Nacional

Mirar la tabla de posiciones de la Liga Betplay I 2024 es para muchos, hoy en día, una auténtica tortura.



Aquellos que solían regodearse frente a otros hinchas de equipos chicos con sus ubicaciones ahora sufren al ver a sus propios clubes penando por la clasificación a los cuadrangulares y haciendo cuentas. En ese caso lo primero es establecer el número mágico, teniendo en cuenta que se jugarán solo 19 fechas en esta primera fase: seguramente ronde los 29 puntos.



Después, caso por caso, hay que revisar el calendario para las próximas 8 jornadas (24 puntos) y mirar detalles que no son menores. Así serían entonces las cuentas de equipos como Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali:



América reaccionó



Los tres puntos contra Alianza fueron un disparador: del fondo de la tabla se disparó al puesto 13 y con 12 puntos está a dos del octavo y su diferencia de gol ya no es negativa (0). Necesita 17 unidades para asegurarse. ¿Dónde sumarlos? Es difícil porque le queda un clásico en el camino y dos rivales de altura, de visitante y con necesidades al final.



Pero el calendario es duro, especialmente fuera del Pascual: de visitante tiene que enfrentarse a Fortaleza, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Santa Fe y Once Caldas. En casa lo que queda es Boyacá Chicó, Junior y Deportivo Pasto. ¿Conclusión? Hay que ganarlo todo en casa y mínimo dos partidos por fuera.



Millonarios, en ascuas



La peor de las noticias en Millonarios no es ni siquiera la quinta derrota en línea: es haber dejado escapar puntos contra rivales que en el papel eran muy accesibles, es haber seguido sumando pacientes en la enfermería que harán más difícil la planeación del resto del año y que, más que unidades, son una pérdida en confianza difícil de cuantificar a menos de un mes de la Copa Libertadores.



Los 11 puntos que ya están y las cinco fechas que tiene en casa hacen pensar en que la clasificación es probable. En El Campín el azul se medirá a Deportivo Cali, Santa Fe, Fortaleza, Junior y Boyacá Chicó, que asegurarían 26 y harían obligatorio sumar de a tres en uno de los duelo afuera que serán contra Envigado, Pasto y Pereira. ¿Probable sí? 'Posible? ¿En este equipo que padece sin goles y dejó de ser seguro en defensa? Esa es la cuestión...



Atlético Nacional, muy comprometido



Para el verde no quedan 24 sino 27 puntos en 9 partidos. Ahí está la ilusión del nuevo DT, Pablo Repetto, quien no tuvo las mejores sensaciones tres el debut del fin de semana, un insípido 0-0 contra Bucaramanga.



Hoy la tabla lo muestra con 10 puntos y en el puesto 17, lo que significa que le faltan 19 de los 27 que tendrá en frente. Sin saber si será buena o mala noticia, por la hostilidad que tiene con una parte de su afición, lo bueno es que viene un viaje a Tunja contra Boyacá Chicó y luego cuatro partidos en casa, contra Pasto, Jaguares, Envigado y Fortaleza, un tiempo reducido de viajes y desgaste y, más que eso, de trabajo para el DT.



Y es casi una obligación sumar todos los puntos porque el cierre es muy, muy difícil: hay que visitar a Santa Fe, recibir al Pereira, enfrentar el clásico contra Independiente Medellín de visitante y cerrar en casa contra su nuevo némesis, Deportes Tolima, una maratón que hay que cerrar mínimo con 4 puntos en la bolsa.