¿Hay problemas internos en Millonarios? Casale reveló crucial reunión

Millonarios completó cinco derrotas consecutivas en la Liga BetPlay I-2024, algo que no había pasado en el proceso del técnico Alberto Gamero y que confirma que hay una crisis de resultados en el equipo embajador.



La derrota más reciente dolió mucho, pues contra Jaguares de Córdoba (Fecha 11 en Montería) no se jugó bien, hubo carencias en la generación de jugadas de ataque, y el equipo tuvo una mala imagen en su colectivo, además de notables bajos rendimientos individuales.



Es por eso que los jugadores no aguantaron más, y en el camerino del estadio Jaraguay, de Montería, tuvieron un cara a cara para tratar de encontrar soluciones urgentes.

¿Hay problemas internos en Millonarios? Antonio Casale, periodista de ESPN y RCN Radio, reveló detalles de cómo fue la reunión en el vestuario, una vez terminado el partido contra Jaguares.

Casale destacó que “hubo autocrítica” y que el grupo de jugadores “está muy golpeado”, pues no están acostumbrados a tantas derrotas en el campeonato colombiano.



Además, entregó más detalles: “Saben que solo ellos (los futbolistas) le pueden dar la vuelta. No hay problemas internos. Es un grupo sano”.