Vargas da autocrítica que no tuvo Gamero: 'los equipos ya nos conocen'

Millonarios encadenó su quinta derrota consecutiva en la Liga Betplay I 2024 y las alarmas se encendieron, pues la clasificación a los cuadrangulares está ya muy cuesta arriba.

Una caída contra Jaguares (2-1) no estaba en las cuentas de nadie pero la realidad es que viene a confirmar una tendencia que ya cumple 11 partidos en Liga: el equipo de Alberto Gamero sufre un desgaste en su propuesta y en su ejecución y se ha hecho tan predecible que nóminas más modestas ya saben cómo neutralizarlo.



El DT no ha querido reconocerlo en sus más recientes declaraciones y se ha refugiado en que el único problema es la falta de gol y que para la siguiente jornada se resolverá, lo que al final no ha ocurrido.



Pero Juan Pablo Vargas sí que le puso el pecho a la brisa y habló de frente de las fallas que todos los hinchas embajadores han visto jornada a jornada.



Ojo al punto: “Uno a veces lo piensa: ¿Será que ya los equipos nos conocen tanto que saben qué es lo que vamos a hacer? Los equipos nos estudian, ya nos conocen porque eso es un proceso. Es tener una misma idea o muy parecida por el largo tiempo que dure. Es un trabajo en conjunto de cuerpo técnico y jugadores de ver cómo podemos dejar de ser predecibles en esa parte. También en lo que estamos haciendo cuando estamos atacando porque nos contragolpean y nos hacen daño, algo que no pasaba en otros años con el mismo profesor. Es ver qué se puede mejorar y de qué manera se puede trabajar para que esto sea diferente. El momento únicamente lo podemos sacar nosotros”.



Predecible. En eso se convirtió la propuesta azul y por eso la milla adicional la tienen que poner cuerpo técnico y jugadores, cuyo nivel no es el mismo: "No está alcanzando con lo que estamos haciendo. Somos conscientes de eso y ver qué situaciones se están repitiendo en los partidos y somos los responsables. Ya somos grandes y no nos tienen que decir todo lo que está pasando. Si no busca la mejoría y el corregir los errores, vamos a seguir en lo mismo”, aseguró Vargas en Montería, tras la nueva derrota.



Eso y las fallas defensivas, que antes no eran una preocupación, están en la lista de prioridades de cara a la recuperación: “Son dos goles que duelen mucho. Nos están anotando en todos los partidos, no estamos logrando la solidez y nos toca a nosotros buscar esa solución, nada más”.