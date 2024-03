Lo bueno, malo y feo que dejó la fecha 11 de Liga Betplay 2024-I

Finalizó otra fecha más de la Liga Betplay 2024-I este domingo con el triunfo de Pereira sobre Patriotas que dejó al cuadro Matecaña como líder del torneo colombiano junto a La Equidad con 23 unidades.



Esta jornada se marcó por el fin de malas rachas de varios equipos grandes como Junior y América que volvieron al triunfo tras varias fechas, pero también dejó decepciones de equipos como Nacional y Millonarios que no dan con la tecla para revertir su crisis.



De igual manera, destaca el gran momento de Independiente Santa Fe, que tras un comienzo con muchas dudas, el Cardenal recuperó terreno y ya está entre los cinco mejores del campeonato.

Además, la fecha también quedará en la historia ya que en la misma se dio el empate del récord de máximo goleador histórico del FPC por parte de Dayro Moreno que llegó a los 224 goles, los mismos que Sergio Galván Rey.



Lo bueno



Dayro se vuelve leyenda: En el empate entre Once Caldas y Envigado en el estadio Palogrande, el experimentado delantero finalmente igualó la marca de Sergio Galván Rey y llegó a 224 goles volviéndose así uno de los máximos anotadores históricos del FPC.



Junior y América rompen su mala racha: Con sus victorias ante Águilas Doradas y Alianza FC, respectivamente, barranquilleros y vallecaucanos se quitaron de encima una racha de cinco y seis partidos sin ganar que les dará impulso para lo que queda de torneo.



La Equidad y Santa Fe sacaron la cara por la capital: Los aseguradores vencieron a Cali en Techo y mantuvieron su invicto en la Liga lo cual los pone como uno de los líderes del torneo. Por su parte, el Cardenal venció a Fortaleza y acumula cuatro victorias consecutivas por Liga.



Lo malo



Nacional y Millonarios no despiertan: Pese al debut de Pablo Repetto, los verdolagas no tuvieron un buen funcionamiento en el empate ante Bucaramanga y siguen sin ganar desde hace seis encuentros. Por su parte, los de Gamero acumularon su quinta derrota consecutiva contra Jaguares y empiezan a surgir dudas con respecto a la idea de juego del samario.



El tema Jaime de la Pava: En las últimas horas, se había dicho que el técnico no iba a continuar. Muchos periodistas dieron por hecho su salida, pero al final el equipo ratificó el técnico. No obstante, muchos hinchas y periodistas criticaron el mal manejo que se le dio a la situación con el DT.



Lo feo



La invasión en el estadio La Independencia: El duelo entre Pereira y Patriotas terminó manchado por la invasión de algunos aficionados del equipo local cuando el mismo iba perdiendo 0-2. La suspensión del encuentro se dio al minuto 63 y tras una larga espera se dio por terminado el juego por falta de garantías. Pereira gana por 0-3 y se espera que le caiga una dura sanción a los boyacenses por lo ocurrido.



Disturbios y protestas a las afueras del Atanasio Girardot: La tensión en Nacional sigue. Ante la falta de buenos resultados del conjunto verdolaga varios aficionados se enfrentaron a las afueras del Atanasio con la Policía mientras que otros protestan contra los directivos del club.