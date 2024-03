Gamero cree que Millonarios revertirá la crisis y logre clasificar

Millonarios está en una crisis y luego de muchos años dominando la Liga, ahora, el conjunto embajador lleva cinco partidos perdidos de manera consecutiva, algo atípico en el proceso de Alberto Gamero, por lo que tendrán que reponerse de la derrota 2-1 ante Jaguares en Montería.

Luego del duro resultado, el técnico Alberto Gamero hizo su análisis sobre lo que le está pasando a Millonarios en esta temporada y dejó claro que en la parte defensiva cometieron errores, que permitió que Jaguares contragolpeara. Además, cree que pueden clasificar a los ocho clasificados.





Lo que les faltó: “Intentamos hacer demasiada posesión, pero no tiramos de media distancia, pero muchas veces queremos hacer es no perder tan rápido el balón. Tratamos de generar, de hacer pases, pero no tuvimos claridad”.



Principal error: “Nunca había perdido cinco partidos seguidos con ningún equipo, perp son situaciones donde toca salir con más fuerza. No es que el rival haya sido superior a Millonarios. Donde vamos proponemos, llegan poco y nos convierten. Estamos cometiendo errores en la parte defensiva. Nos ha pasado eso muchas veces y hay que salir de este momento duro para todos, la vida pone tropiezos. Ojalá podemos salir de esto y pelear estar en los ocho.



Se plantean clasificar: “Todavía hay posibilidades para clasificar, hay puntos para hacerlo y el primer objetivo es la Liga y para la Copa aún falta tiempo. Trataremos por todos los medios para corregir”.