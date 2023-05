Sarmiento ‘explotó’ con periodista tras nueva derrota de Once Caldas

Once Caldas vive un momento complicado en la Liga Betplay. El cuadro manizaleño marca último en el torneo luego de un pobre registro en donde solo han conseguido dos triunfos y han registrado seis empates y ocho derrotas.



Estos resultados ponen al equipo de Pedro Sarmiento contra las cuerdas en cuanto al promedio del descenso y más tras la derrota en el último minuto ante Jaguares en condición de visitantes.



Pues bien, tras este juego el estratega del Blanco Blanco fue cuestionado por un periodista quien pidió su salida del equipo por los malos resultados.

Ante la pregunta del periodista la cual fue si es el momento adecuado para abandonar el club con tal de que no pasara lo mismo que Unión Magdalena en 2019 donde descendió el club samario por malos resultados.



Sarmiento ante esto, expresó su incomodidad por la pregunta y luego contestó: “ ¿Hasta cuántos partidos tengo tiempo, según vos?, a lo que el comunicador señaló: Por eso le pregunté.



Luego de este cruce, Sarmiento dio contundente respuesta en rueda de prensa: ‘Hay que seguir trabajando, hay material humano de donde echar mano. Yo me iría si el trabajo de nosotros y el de la plantilla fuera malo’, comentó de inicio.



‘El resultado es malo, eso es cierto, pero el grupo ha entendido muchas cosas y no voy a dejarlos tirarlos. Pido disculpas a la dirigencia y a la hinchada’.



Finalmente, el estratega comparó este proceso con anteriores en donde tampoco le ha ido bien: ‘He estado en situaciones más complicadas y no le he sacado el cuerpo a nada porque tengo h...os, si ellos me quieren sacar será la dirigencia no tú’, concluyó su respuesta al periodista.