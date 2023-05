Lo bueno, malo y feo en fecha 17 de Liga I-2023: sorpresas en los ocho

Este lunes se bajó el telón en la fecha 17 de Liga Betplay I-2023, jornada en la que se registraron un total de 23 goles, ganaron seis locales y solo se registraron dos partidos 0-0. Los clásicos de la fecha no decepcionaron: cuatro goles en Medellín y siete en Cali.



Aunque Millonarios pudo clasificarse en esta jornada, el resultado no se le dio en Barranquilla. Águilas Doradas, que lo consiguió en la fecha anterior, sigue siendo el único instalado en Cuadrangulares Semifinales. Hay varias noticias en el grupo de los ocho: Junior se metió y Medellín se alejó.

FUTBOLRED le cuenta en resumen lo que sucedió este fin de semana. Conozca cómo quedó el panorama en el grupo de los ocho a falta de tres jornadas y un par de duelos pendientes en la fase regular. Águilas, Alianza Petrolera y Boyacá Chicó se aferran al grupo y prometen dejar por fuera a alguno de los grandes.

Lo bueno

Santa Fe ganó y se metió en los ocho: Hugo Rodallega y Jhojan Torres le dieron el triunfo al equipo de Harold Rivera en El Campín. Un resultado clave para acomodarse entre los ocho. La buena diferencia de gol les permitirá llegar a la siguiente fecha en el octavo lugar, aunque con los mismos puntos del Pasto que es noveno.



Alianza Petrolera y Boyacá Chicó suman y se aferran al grupo: Los aurinegros le ganaron en Barrancabermeja al líder de la Liga, llegando a 27 puntos. Boyacá Chicó sumó pero cedió terreno tras la victoria del América; cayó a la quinta casilla. Siguen sumando para mantenerse en zona de clasificación.



Nacional se quedó con el clásico y está en la conversación: En una noche de brillantez, Jefferson Duque se apuntó doblete y asistencia para Tomás Ángel en la victoria ante Medellín. El equipo verdolaga pareció despejar dudas en el clásico y se acomodó entre los ocho. Sacó de 'taquito' a su rival de patio, que ahora es décimo. Nacional escaló a la sexta casilla.



Junior superó a Millonarios y da pelea: El solitario gol de Luis 'Chino' Sandoval le bastó al rojiblanco para quedarse con los puntos, acabar con un importante invicto albiazul y meterse de lleno en el grupo. Después de estar peleando en el sótano de la tabla, 'Bolillo' Gómez le devolvió la vida al tiburón y ahora se ilusionan con los Cuadrangulares. Marchan séptimos con 24 puntos.



América-Cali, un clásico lleno de goles y buen fútbol: ¡Partidazo en el Pascual! El clásico caleño no se podía empatar y tras un duelo, de tú a tú, los rojos se impusieron 5-2. Fueron contundentes y aprovecharon cada espacio. Doblete de Cristian Barrios, golazo de Iago Falque y anotaciones de Carlos Darwin Quintero y Andrés Sarmiento. Se ilusionan no solo con clasificar sino con pelear por ser cabeza de grupo.

Lo malo

Águilas se desinfló de visita: El equipo de Lucas González no tuvo su mejor presentación en su visita al Alianza Petrolera y cayó después de cinco fechas (cuatro de ellas victorias). Pese al traspiés se mantuvo en la parte alta de la tabla, con 3 puntos de diferencia sobre Millonarios.



Millonarios perdió invicto y aplazó clasificación: El equipo de Alberto Gamero no puso sumar en su visita al Junior y cayó después de diez jornadas. Encajó su segunda derrota del semestre después de perder ante Once Caldas en la fecha 6. El albiazul perdió la posibilidad de clasificarse anticipadamente pero le quedan cinco partidos para hacerlo y pelear por el liderato.



Medellín dio ventajas y se alejó del grupo: Los de David González cayeron 1-3 ante Nacional y perdieron terreno en la tabla. La derrota en el clásico fue un "baldado de agua fría" pues venían de tres triunfos al hilo y querían reservar un lugar entre los ocho. Ahora son décimos, a un punto del octavo.



El campeón Pereira no reaccionó y despidió sus opciones: El matecaña perdió ante La Equidad, con goles de David Camacho y José David Lloreda. Llegó a cuatro partidos sin conocer victoria y alejó totalmente la posibilidad de entrar a Cuadrangulares.



Once Caldas sigue hundiéndose en la tabla: El 'Blanco-Blanco' arañaba un punto en Montería pero al último minuto Bréiner de Alba le dio la victoria a Jaguares. El equipo de Pedro Sarmiento agoniza en el fondo de la tabla y su situación en el descenso también preocupa. Llegó a ocho derrotas en el semestre.

Lo feo

Violencia en los clásicos de Medellín y Cali: Nuevamente el fútbol colombiano se vio manchado por repudiables actos de violencia. En Medellín se dio una batalla campal entre hinchas de DIM y Nacional, que dejó un saldo de dos muertos y más de 14 heridos. En Cali, aficionados del América atacaron a un motociclista por portar camiseta del equipo rival.