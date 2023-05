América ya acaricia la clasificación: cuentas y partidos que le restan

A falta de cuatro partidos en la fase regular de Liga Betplay I-2023, América de Cali marcha tercero en la tabla con 28 puntos, escoltando al ya clasificado Águilas Doradas, y a Millonarios, que viene de perder ante Junior.



El equipo de Alexandre Guimaraes se pondrá al día con el calendario esta semana y una victoria lo dejará prácticamente instalado en los Cuadrangulares Semifinales. Después de eso se medirá a rivales comprometidos en la tabla del descenso.



Y es que con la imponente victoria (5-2) en el clásico caleño, los 'Diablos Rojos' encaminaron su clasificación a la siguiente fase, en la que de momento solo está asegurado el equipo de Lucas González. Al escarlata le restan cuatro partidos: Nacional, Huila, Once Caldas y Bucaramanga; dos seguidos en condición de visitante.



América visitará el próximo jueves a Nacional, para ponerse al día con la fecha 15 que no pudo disputarse en el Atanasio Girardot por los desórdenes de la barra Los del Sur. Los verdolagas que jugarán sin público tras la suspensión impuesta por Dimayor, podrían utilizar una nómina mixta pues esta misma semana tendrán Libertadores ante Olimpia.



Cuatro días después de jugar en Medellín, el equipo de Guimaraes visitará Neiva por la fecha 18 de la Liga. Una semana después recibirá en el Pascual Guerrero al 'Blanco-Blanco' y cerrará la fase regular en Bucaramanga. En los dos próximos partidos los escarlatas esperan conseguir los puntos suficientes para clasificarse.

Atlético Nacional vs América – Fecha 14

Jueves 4 de mayo | 8:15 pm



Atlético Huila vs América – Fecha 18

Lunes 8 de mayo | 8:30 pm



América vs Once Caldas – Fecha 19

Domingo 14 de mayo | 4:10 pm



Bucaramanga vs América – Fecha 20

Día y hora por definir