Once Caldas seguirá en el sótano: Jaguares le ganó al último minuto

El equipo de Pedro Sarmiento sigue sufriendo ante la falta de resultados en Liga Betplay I-2023. Esta vez cayó en el último minuto de partido contra Jaguares en Montería. Once Caldas se mantiene en el fondo de la tabla con 12 puntos. Jaguares escaló a la casilla 14 con 18 puntos.

El partido en Jaraguay estuvo 0-0 durante 90 minutos y seis de adición, más allá de las importantes aproximaciones en ambos equipos. Los arqueros Jorge Soto y Éder Chaux fueron claves en varias acciones, pero al final, en la última jugada del partido, Bréiner de Alba puso el 1-0. Otro baldado de agua fría para el 'Blanco Blanco'.



En 2 minutos se dio la primera incursión de Jaguares por sector izquierdo; pelota de Mauricio Castaño para Daniel Padilla que terminó en un remate desviado sobre el travesaño. Dos minutos después llegó la respuesta de Once Caldas. Recuperación en medio campo de Santiago Cubides y pase para David Lemos, quien hizo estirar al arquero Jorge Soto.



Sobre los 12', Jaguares volvió a acercarse con un disparo de media distancia de Julián Guevara, que terminó en poder de Éder Chaux. Cinco minutos después, Once Caldas probó los reflejos de Soto por la vía de la media distancia; Lemos intentó de rebote pero sacó un disparo desviado.



Antes de irse al descanso se dieron un par de acciones ofensivas, de lado y lado. Jaguares se acercó con peligro, esta vez por derecha con Jaime Díaz. Centro en busca de Ómar Duarte que debió ser interceptado por Chaux. Once Caldas estuvo cerca del gol tras una pelota de Cubides que conectó Lemos, pero el arquero felino estuvo atento y desvió a un costado.



En el complemento las intenciones no cambiaron. Jaguares tuvo mayor posesión de la pelota pero las aproximaciones estuvieron divididas. Sobre los 74', Once Caldas volvió a acercarse y Soto salvó. Andrés Felipe Correa pescó un rebote en el área tras un saque de banda, pero mejor estuvo la reacción del arquero tras el zapatazo a "quemarropa".



En tiempo de adición, Chaux savó a Once Caldas después de un zapatazo de Breiner de Alba. Pero pasó apenas un minuto cuando llegó el gol de Jaguares en la última acción del partido. Pelota de Pablo Rojas y centro de Jhonier Viveros para el gol de Breiner de Alba, quien sacó un disparo frontal al minuto 6 de adición.