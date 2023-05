Vélez apuntó a Millonarios y lanzó dardo a críticos de 'Bolillo' Gómez

Este fin de semana por la fecha 17 de Liga Betplay I-2023, Junior derrotó a Millonarios con gol de Luis 'Chino' Sandoval, en una acción en la que cogieron dormidos a los defensores y cobraron rápido un tiro de esquina. Un gol a pura viveza que provocó el enojo de Alberto Gamero, quien le reclamó a la terna arbitral.



Pues bien, uno de los primeros en reaccionar al triunfo rojiblanco en Barranquilla fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien de paso reconoció el trabajo de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. "Junior ganó otra vez aguantando y metiendo. También vale", dijo en Twitter.



Sobre la derrota de Millonarios, que no perdía desde la fecha 6 contra Once Caldas, Vélez mencionó que se dio porque "los suplentes no rindieron" y porque recibieron un gol "de amateurs (Dormidos)". Cabe recordar que Millonarios salió con una nómina alterna al 'Metro', reservando a varios titulares para el complemento por el compromiso de Copa Sudamericana.



Y es que pese a la derrota, el técnico Alberto Gamero valoró lo hecho por su equipo y aseguró que su equipo "sometió" al Junior. Contrario a lo que piensa Carlos Antonio, quien lo criticó porque "Pusieron tarde los titulares. Dejó a Uribe (un fantasma). Ningún tiro a la puerta rival".



Al que sí reconoció Vélez fue al técnico 'Bolillo' Gómez. "Nada que sorprenda. Algunos, reconocidos panqueques, descubren hoy al Bolillo Gómez. Siempre lo minimizaron, lo desconocieron y hasta se burlaron de él. Hoy dicen “como lo van a calificar de desactualizado y viejo” En 5 partidos cambiaron la opinión".



El periodista siguió apuntando a los críticos del 'Bolillo': "Eran los que festejaban la llegada de extranjeros a Selección para borrarlo… como dirían por ahí... “Lo que hay que escuchar y ver en esta vida”. Ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre", agregó.