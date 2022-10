Pese al empate: Pedro Sarmiento se fue contento al sumar de visitante

Atlético Nacional empató sin goles contra América de Cali por la fecha 15 en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas no lograron romper el arco de los escarlatas, pero siguen sumando en la tabla de posiciones. Al final del partido, el técnico Pedro Sarmiento habló sobre lo que dejó este encuentro.



"Nos vamos en cero porque no la metimos ni ellos la metieron. La intención era conseguir gol, Nacional es un equipo que propone. Yo respeto mucho al América, tiene un excelente técnico. Es un equipo con mucho oficio", detalló el estratega antioqueño.



Además, "nosotros fuimos más sólidos, pero imprecisos en la parte de arriba. Jarlan no estuvo porque tomamos la decisión que estuvieran otros".



En lo personal, el técnico indicó que "estoy tranquilo. Me parece que el equipo ha sido inteligente a la hora de recuperar la pelota. De cinco partido, llevamos cuatro con el arco en cero. Si hubiera estado en la tribuna me hubiera ido satisfecho. A mí me gustó el partido".



En cuanto al análisis del juego de Andrés Andrade, Sarmiento comentó que "Andrés (el Rifle) es un jugador que tiene talento, no es el extremo rápido que desborda, pero tiene control y manejo del balón. No fue el más preciso ni el que mejor decisión tomó".



Sobre el planteamiento del partido y lo que viene, Sarmiento señaló que "buscamos jugar ordenadamente. Yo encuentro una actitud muy buena de parte de los jugadores. Medellín nos está esperando fresquitos en el Atanasio. Buscamos ganar, no de chiripa, sino que el equipo sea consciente de lo que está haciendo dentro del terreno de juego".



Finalmente, el técnico habló sobre el balance del partido y como terminó Cristian Castro Devenish en el partido. "Sumar dos puntos de visita es importante para la credibilidad y el estado mental de los jugadores. De Cristian (Castro) la lesión fue un golpe, donde lo rompió poquito. Afortunadamente lo vamos a tener sin ningún problema".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8