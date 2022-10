América y Nacional no se hicieron daño en el clásico: empate sin goles

América de Cali empató 0-0 contra Atlético Nacional por la fecha 15 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, en el estadio Pascual Guerrero. Duelo en el que los diablos rojos fueron superiores desde las opciones creadas, pero en los metros finales carecieron de eficacia, ante los verdolagas, que también tuvieron oportunidades importantes.

En los primeros instantes del compromiso, ambos equipos buscaron tener la posesión de la pelota, donde el local era el más insistente, moviéndola de un lado al otro y el que primero llegó con opciones claras al arco contrario. Primero, Adrián Ramos con un remate cruzado que el guardameta Kevin Mier envió al tiro de esquina y luego con un remate de Juan David Pérez que se fue muy por arriba del arco.



La visita trataba de controlar los arranques americanos, también a través de la posesión y en algunos momentos les funcionó, pero en otros no. Al minuto 23, tuvieron la primera ocasión con un pase entre líneas de Nelson Palacio a Jefferson Duque, el atacante recibió, disparó y se fue por encima del arco defendido por Diego Novoa.



Sobre los 34 minutos, el cuadro paisa avanzó por el costado derecho con Andrés Andrade y Danovis Banguero, en lateral izquierdo avanzó, tiró un centro buscapiés, Duque alcanzó a disparar con potencia y Novoa tuvo buenos reflejos para evitar la caída de su pórtico.



Luego los diablos rojos quisieron reaccionar, pero fueron perdiendo poderío ofensivo y solo tuvieron dos remates con Ramos y Carlos Sierra, el primero se fue desviado y en el segundo detuvo sin inconvenientes Mier.



Para la etapa complementaria, el juego demoró un poco en entrar en ritmo, pero luego no cambió mucho en su disposición, en el cual América seguía intentando con centros y disparos de media distancia, pero faltando el toque final para poner la ventaja.



Nacional respondió con un cambio. Entró Daniel Mantilla por Andrés Andrade. Seguidamente, los antioqueños generaron un avance por la derecha con Yerson Candelo, el extremo cambió de sector, Sebastián Gómez controló, tiró y Kevin Andrade alcanzó al enviar al tiro de esquina.



Después, Alexandre Guimaraes envió a la cancha a Daniel Mosquera por Daniel Hernández. El compromiso se fue animando, donde los escarlatas se aproximaron nuevamente con dos remates importantes, primero Adrián Ramos que pasó por arriba del horizontal y luego Deiner Quiñones con un tiro cruzado que evacuó Mier al córner. Al minuto 71, Nicolas Giraldo no pudo seguir en lo físico e ingresó Brayan Vera en su reemplazo.



Los verdolagas volvieron a responder, pero esta vez por el costado izquierdo, Mantilla recibió un pase entre líneas, llegó a la raya final, tiró y Novoa la envió al tiro de esquina. Después ambos técnicos volvieron a tocar sus equipos. En el local entró Daniel Quiñones por Deiner Quiñones y en la visita, ingresó Jayder Asprilla y Álvaro Angulo por Candelo y Duque.



En los momentos finales a pesar de la insistencia americana con la media distancia, el juego terminó en tablas. En la siguiente fecha de la liga colombiana, América de Cali visitará al Deportivo Cali, mientras que Atlético Nacional será local en el clásico adelantado contra Independiente Medellín.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15