Guimaraes se preocupa: fue claro sobre la falta de gol de América

América de Cali igualó sin goles contra Atlético Nacional por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero. Al final del compromiso el técnico americano, Alexandre Guimaraes, habló de la presentación de su grupo, en el cual no se consiguió los tres puntos.

“Tranquilo obviamente que no estamos ninguno. Creo que hemos hecho un muy buen juego intentando llevar al rival hacia zonas que nosotros queríamos. Después atacar, creamos muchas oportunidades, reducimos al rival prácticamente a una nada más de entrada al área grande de nosotros y nos queda el sin sabor, pero esto es una carrera, seguimos adelante y tenemos el próximo clásico contra el Cali”.



Fue interrogado sobre el tema de la definición, a lo que respondió que “este tema principalmente que es lo que uno ha visto. Primero, seguir manteniendo la productividad de las llegadas que hemos estado produciendo. Después es reducir la ansiedad que están teniendo cuando llegamos a la culminación de la jugada y eso es claro, que los jugadores quieren ser más contundentes”.



Seguidamente complementó la respuesta con el caso de Carlos Sierra, que no ha podido rematar bien desde su zona: “en el partido de hoy, fue el que más remató en esa zona 14, que lo hizo más en el segundo tiempo que en el primero en cierto, porque en el primero ya estaba ocupado este sector, donde él acostumbra a llegar, pero no me preocupa la situación de Carlos, está haciendo hasta ahora una labor impresionante en los dos frentes”.



Fue claro que deben seguir mejorando: “primero, es no parar en los entrenamientos, fundamento de la finalización. Segundo, trasmitiéndole confianza a los jugadores, porque a veces pasas esta situaciones, pero no podemos perder la cabeza, ya que el equipo por A o por B, no somos un equipo de hacer muchos goles, dentro de eso tenemos que seguir insistiendo en los entrenamientos”.



Esperan conseguir la clasificación en los próximos tres partidos: “nosotros por lo que estamos jugando y haciendo, podemos conseguir o aspirar a conseguir la clasificación en los próximos tres partidos, hay un número mágico para no estar dependiendo de otros, pero si al final, tenemos que ir a la última fecha a buscar la clasificación allá, lo haremos”.



