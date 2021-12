Nacional, a iluminar su juego ante Cali y pelear por lugar en la final

Atlético Nacional recibe este miércoles, desde las 7:30 de la noche al Deportivo Cali por la cuarta fecha del cuadrangular A en la Liga II-2021. Luego de dos empates y una derrota, el conjunto antioqueño está obligado a ganar los tres juegos que restan y esperar por una combinación de resultados para acceder a una nueva final. El equipo vallecaucano buscará dar el golpe como visitante y quedar muy cerca de asegurar su lugar en la gran final.

Varias novedades fueron presentadas por parte del equipo verde de Antioquia en su nómina de convocados para este encuentro; no estará por sanción Alex Castro, por lesión Felipe Aguilar y por decisión técnica Cristian Castro Devenish. Por su parte, Brayan Córdoba regresa a la convocatoria y Sebastián Gómez superó sus molestias físicas para volver a estar disponible a las órdenes del técnico Alejandro Restrepo.



El técnico antioqueño habló sobre la importancia que tiene este partido en las aspiraciones de su equipo para lograr una final a la cual no llegan desde 2018. "Tomamos la crítica como parte de nuestro crecimiento, sabemos dónde nos encontramos. Tenemos una gran oportunidad mañana de mostrar el gran equipo que somos, los valores que hemos desarrollado durante la temporada. El Cali es un rival que ha utilizado distintos tipos de planteamientos, será un partido en el que las variantes serán importantes".



Además, "debemos programar el próximo partido, sabemos que es la última posibilidad, nos quedan tres partidos y vamos a lucharlo. Hemos sentido que muchas veces buscamos, pero no hemos podido encontrar soluciones en momentos claves de los partidos".



Sobre lo que han podido trabajar en estos días luego del último partido, Restrepo indicó que "estamos trabajando en retomar lo bueno que hemos hecho, queremos terminar muy bien la temporada y eso está nuestro foco. Sentimos que hemos cometido errores cuando insistimos y no conseguimos imponer nuestra idea de juego, lo que más queremos es retomar eso bueno que hemos hecho durante la temporada. Hay que contar con alternativas nominales y estructurales, el resto de horas será de definición para aportar detalles".



En cuanto a la lesión de Felipe Aguilar, una ausencia notable para los verdes, Alejandro remarcó que "Felipe Aguilar será una ausencia notable, ojalá sea poco tiempo de recuperación, porque es un jugador valioso para nosotros, vemos el juego como una oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos el gran equipo que somos, los valores que mostramos en la temporada y la capacidad de competir".



Pensando en lo que viene, con respecto a lo realizado en los últimos juegos, el entrenador destacó que "este es un proyecto deportivo conformado por personas, cada uno con su rol y tenemos grandes aportes y apoyo. En el partido anterior intentamos hacer variantes estructurales, no salieron de la mejor manera. Hay que analizar bien al rival, que te puede jugar con distintas presiones en diferentes bloques. Hay que adaptarnos al juego y marcar diferencia".



Finalmente, opinó que "hay situaciones de juego y momentos circunstanciales. Consideramos que el plantel debe entender a qué jugamos, la información y el rol a cumplir. No es uno solo, sino todo un conjunto".



Datos entre Atlético Nacional y Deportivo Cali



Por Liga colombiana, Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en 264 oportunidades, de las cuales, el conjunto azucarero se impuso en 104 veces contra 91 de los verdolagas. En goles anotados, 398 realizó el equipo vallecaucano contra 362 de los antioqueños.



Atlético Nacional no ha ganado en sus últimos siete partidos del torneo (cinco empates, dos derrotas), quedándose sin anotar en tres de ellos y marcando solo cuatro veces en total. Igualó una marca que tenía desde febrero-abril de 2012, cuando el conjunto de Medellín había completado siete encuentros sin victoria en la categoría (dos empates, cinco derrotas).



Deportivo Cali y Atlético Nacional han alternado victorias en sus últimos ocho enfrentamientos de fase final en Primera División (cuatro triunfos para los caleños, cuatro para los de Medellín). El último empate entre ambos en fase final de la categoría fue en 2015, por los cuartos de final del Torneo Finalización (0-0).



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Alexander Ospina (Quindío)

VAR: Heider Castro (Bogotá)

T.V.: WIN Sports +



