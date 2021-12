Figura del FPC que muchos piden en Selección, quiere jugar en Nacional

El defensor central del Deportes Tolima, Sergio Mosquera, al que muchos piden para la Selección Colombia, habló con el Vbar de Caracol Radio sobre su deseo de jugar en el club de sus amores: Atlético Nacional. 'Checho' también se refirió a las posibilidades de vestirse con la camiseta tricolor. Los números lo respaldan, pero, ¿Reinaldo Rueda pensará lo mismo?

"Me gustaría defender los colores del equipo del que uno es hincha. Soy hincha de Atlético Nacional, pero obviamente que ahora es defender los colores del vinotinto y oro. Llegará el momento en que cualquier posibilidad que se me dé en los equipos de mi tierra, los defenderé a capa y espada", dijo.



Sobre la selección nacional, el central de 27 años que ya suma 27 goles este 2021, dijo que tiene toda la ilusión y para eso está trabajando. "El deseo es que algún día uno pueda vestir los colores de nuestro país. Se ha sentido la oportunidad cercana por los colegas que no los han prestado de Europa, ahí es donde uno más que todo siente que se ve cerca. Cuando uno ve el listado y no se ve ahí, es seguir trabajando".



Pero, ¿ha tenido algún contacto con Rueda o sus ayudantes? "En las últimas convocatorias no he tenido ningún acercamiento con nadie de la Selección. Dios y el cuerpo técnico son los que disponen sobre eso", concluyó el central goleador del fútbol colombiano. Mosquera, nacido en Medellín, se inició en Envigado y desde 2016 juega con los pijaos.



En Liga 2021-II, Mosquera suma cinco goles y junto a Ánderson Plata (delantero), son los máximos artilleros del vigente campeón colombiano.