Aldair Quintana confía en que Nacional cambie y avance en Libertadores

Atlético Nacional cambió el ‘chip’ de la Liga y se enfoca en la remontada contra Libertad y avanzar a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021. El plantel realizó un último entrenamiento en Cali y desde el lunes trabajarán en su sede de Guarne para afrontar el juego del miércoles. Aldair Quintana habló sobre la derrota en Palmaseca frente al Deportivo Cali y lo que viene en el certamen continental.

“Fue un partido en el que Cali intentó proponer, se encontraron con el gol de penal y luego apostaron a las transiciones. Nosotros quisimos elaborar el juego, tratar de empatarlo, pero lastimosamente no se pudo y nos fuimos con un sabor amargo”, remarcó.



En cuanto al momento que vive el equipo, el golero tolimense comentó que “yo no creo que haya un bajón, perdimos dos partidos, pero no es para preocuparnos mucho. sabemos que el miércoles tenemos un partido muy importante, antes de viajar a Paraguay quisimos asegurar la clasificación, nos quedan varias cosas para corregir y pensar en el juego contra Libertad que será importante para nosotros”.



Sobre su actuación en este último juego, Aldair señaló que “estoy para evitar la mayor cantidad de goles, nos vamos con un sabor amargo, porque Cali tuvo unas opciones, pero no nos dominaron en el partido. Tuvimos la pelota, pero no fuimos precisos. Nos faltó llegar un poco más, rematar. Cali es un equipo que se defiende bien y hay que darle mérito al rival también”.



Atlético Nacional deberá ganar como mínimo por 1-0, si quiere forzar la tanda de penales frente al ‘gumarelo’, un gol en contra, lo obliga a tener una diferencia de dos goles en el marcador, es decir 3-1, 4-2, 5-3, etc. Debido a la importancia de los goles como visitante en estas series de ida y vuelta.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8