¿Cómo recuperar la solidez defensiva de Millonarios? ¡Vote acá!

A pesar de ser el segundo clasificado de la Liga BetPlay 2021-II, Millonarios ha dejado ciertas preocupaciones en los últimos partidos por sus problemas defensivos: errores propios, falta de concentración, imprecisiones, etc.



Para muchos hinchas el error está en el arco por el bajo nivel de Moreno y Vargas, otros más consideran que las bandas no están bien cubiertas, algunos creen que la zaga central puede mejorar y unos pocos opinan que el mediocampo debe poblarse aún más.



Por lo anterior, en FUTBOLRED lo invitamos a que se ponga en la piel de Alberto Gamero y vote acá sobre los cambios que haría en el once titular de cara a los partidos que se avecinan.

El tema de los arqueros es quizás el más polémico de todos. Juan Moreno perdió su segunda oportunidad por algunos errores que costaron puntos, Christian Vargas no es del agrado de la hinchada y aunque venía cumpliendo, tuvo responsabilidad en la derrota frente a Jaguares, y Esteban Ruíz aguarda su oportunidad.



Es más, en la última rueda de prensa el mismo Gamero aseguró que cualquiera de los tres puede ser escogido para los próximos partidos.

En cuanto a los laterales, hay una certeza y una duda. Felipe Román es indiscutido por la derecha, pero en el otro sector hay una lucha intensa: Felipe Banguero, Omar Bertel y Elvis Perlaza.



Banguero pasó de no tener cabida a emplearse como última opción y rendir, Bertel ya está recuperado de su lesión y Perlaza ha venido siendo el titular por izquierda, a pesar de no ser su posición natural.

El tema de la zaga central tiene especial importancia para los duelos frente a Águilas Doradas y América, teniendo en cuenta que Juan Pablo Vargas no estará por su convocatoria con la Selección de Costa Rica.



Así las cosas, Andrés Llinás tendría que compartir zaga con el criticado Breiner Paz, el halagado Andrés Murillo Segura o, como se hizo frente a Patriotas, con Stiven Vega improvisado.

Para finalizar, la primera línea de volantes. Para nadie es un secreto que Vega es un indiscutido de la posición y que Daniel Giraldo llegó para quedarse, pero hay quienes consideran que con eso no basta.



En duelos de primer nivel, principalmente para cuando las finales lleguen, será casi una obligación mantener el cero y allí podría ingresar un tercer elemento en esa mitad de la cancha. Claro está que sería solo en ocasiones puntuales, casi que de emergencia.