Yerry Mina y un reto especial en Premier: detener a Cristiano Ronaldo

Manchester United vs Everton será el duelo encargado de abrir la séptima jornada de la Premier League. En el Old Trafford, los toffees, con Yerry Mina probablemente desde el inicio, tendrán la misión de derrotar a uno de los favoritos al título y así mismo soñar con el liderato parcial de la competencia. Ambas escuadras llegan con 13 puntos.

No será un partido fácil, pues los de Rafa Benítez tendrán en frente a los red devils de Cristiano Ronaldo, quienes vienen de una obtener un triunfo agónico en Champions y buscan la cima de la Premier League.



Benítez, que dirigió a Ronaldo en el Real Madrid, sabe el rival que le espera, considera que el portugués es un ejemplo a seguir y seguramente será el factor determinante en el esquema de Ole Gunnar Solskjær.



"Creo que Cristiano es un gran profesional, tenemos que vigilarlo, pero tenemos que vigilar al resto del equipo. Tenemos que concentrarnos desde el primer minuto hasta el último minuto".



"Si nombras a alguno de los otros jugadores, estoy seguro de que puede marcar goles y marcar la diferencia por sí mismo. No puedes concentrarte solo en un jugador, incluso, en alguien tan bueno como Cristiano. Tenemos un plan de juego para probar y detenerlos y marcar goles", dijo el DT en rueda de prensa.



Partido especial para Yerry Mina

Seguramente, Yerry Mina será titular con Everton para enfrentar al Manchester United. El central colombiano tendrá la misión de evitar que Cristiano Ronaldo anote en casa y extienda su buena racha con los diablos rojos. Si bien la duda está en la estrategia defensiva de Benítez (línea de cuatro o línea de cinco), el defensor de la Selección Colombia tiene su puesto asegurado junto a Michael Keane, siendo así uno de los pilares que tiene Everton para soñar con un buen resultado en la visita al Teatro de los Sueños.

Para Mina, será la primera vez frente al astro portugués, por ende, el reto será enorme para el colombiano que viene siendo uno de los destacados de su equipo. Yerry será el séptimo defensor colombiano en cruzarse en campo con el luso, anteriormente, lo hicieron Amaranto Perea, Jeison Murillo, Bernardo Espinosa, Cristian Zapata, Iván Córdoba y Dávinson Sánchez.

Manchester United vs Everton



Día: sábado 2 de octubre

Hora: 6:30 a.m., de Colombia

Estadio: Old Trafford

T.V.: ESPN y Star +