Prueba de fuego: Nacional, a confirmar su clasificación ante Pereira

Atlético Nacional visita este sábado, desde las 6:05 de la tarde al Deportivo Pereira, por la fecha 12 en la Liga II-2021. Los verdolagas van por su décimo triunfo en el campeonato, enfrentando a un conjunto matecaña que pasa por un buen momento deportivo y que buscará quitarle el invicto a los antioqueños, de paso seguir en la lucha por no descender.

Varias novedades fueron presentadas por el técnico Alejandro Restrepo en la nómina de 19 jugadores convocados para este encuentro. Jarlan Barrera tiene el alta médica y fue convocado, Felipe Aguilar podría ser titular al igual que el volante samario. Tomás Ángel se encuentra con la Selección Colombia sub 18 en Bogotá, por decisión técnica tampoco fue citado Ruyeri Blanco, al igual que Hayen Palacios, Brayan Córdoba y Nelson Palacio.



El técnico antioqueño comentó que “somos muy conscientes de los dos torneos, no elegimos uno u otro. En Liga y Copa pondremos el mejor equipo posible. Debemos seguir sumando pensando en clasificar en una buena posición en la tabla y en la reclasificación, estamos enfocados en cada partido”. Además, habló sobre la convocatoria de Aldair Quintana y Yerson Candelo a las Eliminatorias Suramericanas. “El tema Selección Colombia es de mucho orgullo, ser el único equipo colombiano en aportar jugadores es algo muy bueno”.



En cuanto a esa experiencia que ha venido tomando con el grupo y si está recuperando esa mística de otros Nacional ganadores, el técnico Restrepo señaló que “el conocimiento de los grupos se va conociendo con el día a día, tenía algunas nociones cuando pertenecí a otros cuerpos técnicos. Ahora, como líder del grupo, hay que estar pendientes de otros detalles para conocerlos mejor. Con respecto al inicio del proyecto, tenemos una relación más estrecha y un mejor conocimiento tanto de ellos a nosotros, como de nosotros con ellos. La mística la tiene la historia del equipo, en el grupo hay un juego interno, la capacidad para competir y dándole la importancia a cada juego, porque eso nos va a llevar al triunfo”.



Sobre el regreso de Jarlan Barrera, el estratega declaró que “ya tiene el alta médica, trabaja a la par del grupo y podrá ser considerado si lo necesitamos en algún partido”, por parte de Juan David Cabal, quien no fue convocado, Restrepo explicó que “es un jugador que poco a poco está uniéndose a nuestros trabajos. Tuvo una larga lesión y lo más importante es que se recupere bien, para que vuelva a ser tenido en cuenta”.



Por su parte, Aldair Quintana analizó al Deportivo Pereira. "Pereira es un equipo que está peleando en la Copa, buscando no descender y en el grupo de los ocho. Cuentan con un gran plantel, nosotros buscando afianzar la idea de juego y asumiendo el encuentro de la mejor manera. Sabemos que estamos en una buena posición, pero queremos más. Sumar puntos, estar arriba en las tablas, esto es Nacional y siempre hay que salir a ganar".

Datos entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Deportivo Pereira y Atlético Nacional, ha disputado 197 partidos, de los cuales, los ‘aurirojos’ se impusieron en 51 ocasiones, frente a 81 de los verdolagas y 65 empates. En goles anotados, Pereira convirtió 248 y Nacional 323.



Deportivo Pereira no ha conseguido anotarle gol a Atlético Nacional en los últimos tres partidos como local ante ellos en Primera División (dos empates, una derrota), su peor sequía en casa ante ellos en la categoría en el siglo 21.



Deportivo Pereira perdió solo uno de sus últimos siete partidos de la Liga II-2021 (tres victorias, tres empates), pero fue justamente el más reciente ante Deportivo Cali (2-1).



Atlético Nacional extendió a 12 fechas por Liga, su racha invicta ante Deportivo Pasto (nueve victorias, tres empates) y podría enlazar 13 encuentros sin derrota en la categoría por primera vez desde febrero-abril de 2018 (13).



Harlen Castillo de Deportivo Pereira es el arquero que más balones ha rechazado en el torneo, incluyendo acciones con los puños (14).



Entre los jugadores con al menos dos goles en el torneo, Jonathan Álvez de Atlético Nacional (3 tantos) es el que mejor promedio de gol por minuto tiene (1 cada 81 minutos).



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Geisson Perea, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Sebastián Gómez; Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.



D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 6:05 p.m.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



VAR: Fernando Acuña (Casanare).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8