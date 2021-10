Cali, obligado a ganar en su visita a Envigado en el Polideportivo Sur

El venezolano Rafael Dudamel asumió la dirección técnica del Deportivo Cali con un déficit numérico en puntos y de aquí para adelante el margen de error es muy corto. Por ello, tendrá que sumar de a 3 este sábado (4:00 p.m.) en visita al Envigado por la duodécima fecha de la Liga BetPlay II-2021.

Si bien es cierto que en las últimas cuatro jornadas los resultados no han acompañado al conjunto que dirige el vallecaucano José Alberto Suárez, pues no gana desde el 28 de agosto (3-2 a La Equidad) los ‘naranjas’ tienen un plantel joven y dinámico en un rival que aprovecha su velocidad y buen juego, cualidades que los ubican quintos en la tabla con 18 unidades.



Pero también hay que resaltar que Cali ha mejorado su puesta en escena en la parte ofensiva y cuenta con los argumentos necesarios para alcanzar el resultado en el Polideportivo Sur. Hombres como Harold Preciado, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez, Franco Torres y Kevin Velasco esperan estar en una buena tarde y salir del escenario con el botín deseado.



Con 13 puntos que lo ubican parcialmente en la casilla 15 y 27 puntos que le restan por disputar, el elenco vallecaucano requiere de al menos 17 para albergar la ilusión de meterse a los cuadrangulares y la de este sábado es una buena oportunidad para iniciar la verdadera recuperación.



La única baja del plantel será el zaguero central Jorge Marsiglia, quien cumplirá así su sanción de dos fechas, lugar que ocupará el canterano José Caldera. De resto, Dudamel cuenta con todos sus jugadores.



Teófilo Gutiérrez afirmó sobre su última charla con el DT ‘azucarero’ que “a ‘Rafa’ lo conozco, es ídolo en el Cali, ganó títulos acá y es un gran entrenador, ha dirigido selecciones, equipos de un puesto muy alto a nivel internacional y eso le da un toque de jerarquía al club por todo lo que ha vivido, es un privilegio tenerlo de entrenador, agradecerles a los compañeros por todo el apoyo que me han dado desde el primer día en que llegué, se han brindado en todo sentido, me han acogido como uno más y eso ha hecho que yo pueda darle al Deportivo lo que quiero: fútbol y alegría a la hinchada, que los niños disfruten en su casa viendo al equipo cuando piso la cancha”.



Sobre Envigado señaló que “es un rival que complica y corre mucho, difícil. El ‘profe’ nos ha mostrado un video para analizar por dónde podemos hacerles daño. Queremos entrar al pelotón de los ocho, Dios permita que este sábado podamos hacer un lindo partido y traer los tres puntos a casa. Las sociedades son muy importantes dentro de un terreno de juego, lo venimos afianzando día tras día para poder concretar las jugadas cerca al área, lo más importante es que estamos llegando al área rival, vamos por buen camino”.



También se refirió a un eventual llamado a la Selección: “Tuve la oportunidad de estar allí y llevar a mi país a lo más alto, poder disfrutar de esa camiseta que es muy hermosa, creo que todo en la vida se da a su debido tiempo, esperando apoyar a los que están, y que puedan darle a Colombia lo mejor, como lo vienen haciendo”.



Datos en el previo



Deportivo Cali acumula siete partidos sin caer ante Envigado en Liga (3 victorias, 4 empates). En caso de no perder este compromiso, el conjunto caleño igualaría su racha ante Envigado de ocho partidos sin derrota en la categoría entre 2002 y 2005 (2 victorias, 6 empates).



Envigado aún no conoce la derrota como local en el segundo semestre (3 triunfos, 2 empates). Incluso, Envigado ha perdido solo uno de sus últimos 13 encuentros en casa en la categoría (6V 6E).



Deportivo Cali se ha quedado sin marcar gol en cinco de sus últimas 10 visitas de la categoría, la misma cantidad de veces que en sus 27 partidos anteriores fuera de casa.



Envigado es el equipo de la Liga BetPlayII-2021 que más remates al arco ha recibido (63), pero ha recibido gol en 12 de ellos, 7 menos del máximo registro (19, de Atlético Bucaramanga y Once Caldas). En solo 8 partidos disputados, Felipe Parra, arquero de Envigado, es el que más atajadas ha hecho en el torneo (43).



Ningún jugador ha conseguido tocar más pelotas en el área rival que Ángelo Rodríguez, del Cali (54), consiguiendo anotar tres goles en lo que va del torneo.



Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)



Hora: 4:00 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Edilson Ariza (Santander)



Asistentes: John Gallego (Caldas) y Fabián Orozco (Arauca).



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, José Caldera, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Jhon Vásquez (Gastón Rodríguez), Teófilo Gutiérrez; Harold Preciado (Ángelo Rodríguez).



D.T.: Rafael Dudamel



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés