¡Cierre con broche de oro! Millos afronta un ‘clásico añejo’ especial

Se avecina el final del todos contra todos en la Liga BetPlay 2021. Este domingo, Millonarios disputará un verdadero partidazo en El Campín de Bogotá frente al Deportivo Cali, a las 3:30 p.m.



Aunque ambos están clasificados a la fase final del certamen, existe la posibilidad de que uno u otro sea cabeza de serie. Aspecto fundamental en los duelos de ida y vuelta.

El conjunto embajador llega con aire en la camiseta, luego de la sufrida victoria por 2-1 contra Santa Fe. No solo certificaron su presencia en los ‘playoffs’ sino que además le quitaron el invicto a su clásico rival e impidieron que fuese líder.



Justamente Alberto Gamero no piensa desaprovechar la oportunidad de ser incluso líder del torneo colombiano (dependiendo claro de algunos resultados) y por ello saldrá a buscar los tres puntos.

​

Para ello, la nómina tendrá unos cuantos cambios significativos. Andrés Llinás acumuló su quinta amarilla y tendrá un partido de sanción, mientras que Emerson Rodríguez, Hárrison Mojica y Daniel Ruíz no entraron en convocatoria.



En cuanto a los regresos, Juan Carlos Pereira, Andrés Murillo y Jorge Rengifo reaparecen. Los dos primeros se recuperaron de inconvenientes físicos y el último fue tenido nuevamente en cuenta.

​

Ahora bien, la principal novedad pasa por el primer llamado del juvenil Ricardo Rosales: joven de 20 años que venía destacando en el equipo sub-20 como lateral derecho. Podría debutar como profesional, ante la necesidad de encontrar un recambio por dicha banda. Recordemos que Perlaza ha bajado su nivel y Román volvería para el segundo semestre.

🎺🥁💙 Todos los domingos en la tarde, me voy a la cancha, a ver al más grande 💙🥁🎺



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para enfrentar al Deportivo Cali mañana en El Campín. pic.twitter.com/XVPqTYSttM — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 17, 2021

En cuanto a los duelos entre embajadores y azucareros, el 2020 fue su año. Se enfrentaron en cuatro oportunidades, dos por Liga y dos por Copa Sudamericana. El balance fue parejo: una victoria para cada bando y dos empates. Eso sí, el verde vallecaucano se dio el lujo de eliminar dos veces a su rival (Sudamericana y Liguilla), a través de los penales.

​

​La victoria más reciente del azul se dio el 4 de noviembre en Palmaseca, con anotaciones de Andrés Colorado (propia meta) y Eliser Quiñones. Justamente este partido terminó en lanzamientos desde el punto pena y allí se impuso el cuadro de Alfredo Arias.



Respecto a la última celebración embajadora en Bogotá, toca devolverse hasta el 24 de agosto del 2019. Aquel día José Guillermo Ortíz, hoy en Tolima, anotó un doblete, mientras que Feiver Mercado descontó (2-1).





Alineación probables



Millonarios: Christian Vargas; Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Breiner Paz, Ricardo Rosales; Stiven Vega, Kliver Moreno, Mackalister Silva, Cristian Arango, Edgar Guerra; Fernando Uribe.

Entrenador: Alberto Gamero.



Estadio: El Campín.

Hora: 3:30 p.m.